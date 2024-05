Informatiepunt in Woudrichem en Wijk en Aalburg vaker open, in Dussen, Rijswijk en Sleeuwijk vervallen ze

WOUDRICHEM/WIJK EN AALBURG • Het Informatiepunt in de bibliotheek in Woudrichem en Wijk en Aalburg is vanaf 1 juni altijd open als de bibliotheek open is.

Bibliotheek CultuurPuntAltena verruimt de openingstijden van haar Informatiepunt op haar vestiging in Woudrichem en Wijk en Aalburg. Waar voorheen ‘spreekuren’ werden gehouden, is er nu tijdens de openingstijden altijd gelegenheid om vragen te stellen over de digitale overheid.

Hetzelfde geldt voor het Digi-Taalhuis van de Bibliotheek. Inwoners van Altena die vragen hebben over lezen, schrijven, de Nederlandse taal of rekenen kunnen ook gewoon binnenlopen tijdens openingstijden van de Bibliotheek op die twee locaties.

Aantal vragen neemt toe

Jenneke Rochat, coördinator Dienstverlening bij de Bibliotheek CultuurPuntAltena, vertelt: “We zien dat het aantal vragen over de digitale overheid toeneemt en dat mensen de weg naar onze Bibliotheek weten te vinden. Met name in Woudrichem en Wijk en Aalburg. Daarom besloten we de openingstijden van onze Informatiepunten op deze vestigingen te verruimen.”

Sommige informatiepunten vervallen

“De spreekuren in Hank, Nieuwendijk en Werkendam blijven voorlopig wel op specifieke momenten. De Informatiepunten in Dussen, Rijswijk en Sleeuwijk worden nauwelijks bezocht en vervallen dan ook. Inwoners van die dorpen zijn van harte welkom op onze andere locaties, of kunnen hun vragen telefonisch stellen”, aldus Rochat.

“Al onze medewerkers zijn opgeleid om vragen over bijvoorbeeld de digitale overheid te beantwoorden en mensen naar de juiste instanties door te verwijzen. En weten we het antwoord niet direct, dan zoeken we het goed uit en koppelen we dat later terug.”

Op elk moment terecht kunnen

Marieke Vos, coördinator Educatie van de Bibliotheek CultuurPuntAltena vult aan: ‘We vinden het belangrijk dat de inwoners van Altena op elk moment met allerlei vragen in de Bibliotheek terecht kunnen en ook geholpen kunnen worden. Daarom haken we met ons Digi-Taalhuis aan op de uitbreiding van de openingstijden van het Informatiepunt in Wijk en Aalburg en Woudrichem, zodat het ook een echt Informatiepunt wordt. De Digi-inlopen die we samen met Seniorweb Land van Heusden en Altena organiseren zijn nog wel op specifieke dagdelen.”

Uitbreiding in Werkendam?

Rochat vervolgt: “De komende periode onderzoeken we de mogelijkheden om ook in Werkendam het Informatiepunt uit te breiden.”