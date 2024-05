• De opbrengst is groot.

Gezamenlijke actie van kerken in Werkendam levert veel producten op voor voedselbank Altena

1 uur geleden

WERKENDAM • Een gezamenlijke actie van de kerken in Werkendam heeft een grote opbrengst voor Voedselbank Altena opgeleverd.

In samenwerking met Albert Heijn van Vuuren in Werkendam werden er vrijdag en zaterdag producten ingezameld voor de voedselbank. Vijftig vrijwilligers van Voedselbank Altena en de gezamenlijke kerken hielpen bij deze actie.

‘De opbrengst was fantastisch’

“De reacties van de klanten van Albert Heijn van Vuuren waren bijzonder positief en zij hebben samen de voedselbank tijdens de actiedagen voorzien van veel bruikbare producten. De opbrengst was fantastisch”, vertelt Adriaan Blokland van Voedselbank Altena.

“Met deze opbrengst kunnen we onze wekelijks bezoekers weer voor een lange periode voorzien van boodschappen. Alle klanten van de Albert Heijn hartelijk dank hiervoor. Ook de leiding en medewerkers van de Albert Heijn verdienen een compliment voor hun bijdrage.”

Zes kerken nemen deel

Bijzonder aan deze actie is dat zes kerken deelnamen: de Gereformeerde Kerk, Hervormde Gemeente, Hersteld Hervormde Gemeente, Christelijk Gereformeerde Kerk, Gereformeerde Gemeente en Oud Gereformeerde Gemeente van Werkendam.

“Vanaf het begin waren alle vertegenwoordigers van de kerken enthousiast om deze actie te ondersteunen en verliepen de contacten op een prettige manier”, stelt Blokland. “Het was mooi om te merken hoe groot de saamhorigheid in ons dorp is wanneer dit soort acties worden georganiseerd.”