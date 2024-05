Gevluchte Oekraïense baptisten uit heel Europa komen samen in Werkendam

WERKENDAM • In de Bethelkerk in Werkendam werd zaterdag een Broeder Conferentie gehouden van Oekraïense baptisten. Zo’n achthonderd mensen uit heel Europa kwamen naar Werkendam om daar bemoedigd te worden door Gods woord.

Zaterdagmorgen vanaf acht uur waren dertig verkeersregelaars in touw om de honderden bezoekers een parkeerplek aan te wijzen in het dorp. Zo werd het schoolplein van de Groenewegenschool gebruikt, maar ook op terreinen aan de haven werd geparkeerd.

Baptisten uit heel Europa

Aan de kentekens was te zien dat de baptisten uit heel Europa kwamen: Polen, Tsjechië, België, Duitsland. Onder hen waren ook veel voorgangers.

De dag begon al om 08.00 uur met optredens van enkele koren. Het officiële programma begon om 10.00 uur met een welkomstwoord van Jos Hovestadt namens de Bethelkerk. De verdere dag kwamen vele voorgangers uit Europa aan het woord vanaf de kansel. Voor de conferentie waren zo’n vijftig tot zeventig vrijwilligers van de Bethelkerk in touw, zij verzorgden ook de lunch.

Al twee jaar onderdak

De Bethelkerk biedt al ruim twee jaar op zondag onderdak aan een groep Oekraïense vluchtelingen voor een wekelijkse dienst onder leiding van Alexander uit Waalwijk. Daar komen steeds zo’n vijftig tot zeventig vluchtelingen uit de wijde omtrek op af, zoals Evelina, die in Waal woont en fungeert als tolk omdat ze vrijwel foutloos Nederlands spreekt.

‘We willen gastvrijheid bieden aan hen’

“In februari kregen we het verzoek van de baptistenbroederschap of ze in onze kerk een conferentie mochten houden. Na toestemming van de kerkenraad hebben we een speciale commissie gevormd om alles voor te bereiden”, zo vertelt Jos Hovestadt, die zaterdag de leiding had en daarbij werd geassisteerd door Geert van Wijk. “We willen gastvrijheid bieden aan hen, met Gods woord zoeken ze vertroosting. We willen ook gemeente zijn door anderen te helpen.”

De conferentie duurde tot 17.30 uur. Daarna begon voor de vele conferentiegangers de lange reis terug naar huis.