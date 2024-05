GRC 14 haalt 7.500 euro op voor Villa Pardoes: ‘De teller bleef maar lopen’

GIESSEN/RIJSWIJK • De slotwedstrijd van GRC 14 werd zaterdag opgeluisterd met de overhandiging van een cheque van 7.500 euro in de kantine voor Villa Pardoes. Dit was de opbrengst van een sponsorloop van de jeugd van GRC 14.

Kees Ottevanger van de activiteitencommissie bij GRC 14 sprak dan ook van een geslaagde activiteit. “Dit is goed voor het imago van de club en ik denk dat we een mooi bedrag bij elkaar hebben gehaald. Villa Pardoes zal er zeker blij mee zijn. Normaal verkopen we altijd oliebollen op oudjaarsdag. Dit viel echter op een zondag. De opbrengst komt dan altijd ten goede aan de jeugd bij GRC 14. Toen hebben we wat anders verzonnen.”

MO-11 halen het meeste op

“We kwamen uit op het organiseren van een sponsorloop voor alle jeugdleden in mei, van de mini’s tot de JO19, voor Villa Pardoes”, vervolgt Ottenvanger.

“De ploeg die het meeste zou ophalen, zou een uitje naar de Efteling krijgen. Dat waren de meisjes van MO-11. We hadden een bedrag in gedachten, maar de teller bleef maar lopen en we kwamen uit op 11.000 euro, waarvan 7.500 euro voor Villa Pardoes. Ze hebben het geld in Kaatsheuvel nodig om de boel draaiende te houden en wij zijn blij dat we daar een steentje aan hebben kunnen bijdragen.”

‘Geweldig intiatief’

Vrijwilliger Jan Feenstra van Villa Pardoes mocht de cheque van 7.500 euro in ontvangst nemen en ging samen met de meisjes van MO-11 op de foto. “Dit is een geweldig initiatief, genomen door een club met vijfhonderd leden, die lopen voor Villa Pardoes en het leverde een heleboel geld op. Wij zijn daar als Villa Pardoes erg dankbaar voor. De spelers hebben ook het hele seizoen met het logo van Villa Pardoes op hun shirt gespeeld”, sprak Feenstra zijn dank uit.

Villa Pardoes is een organisatie van vrijwilligers met een onderkomen op het terrein van de Efteling in Kaatsheuvel, waar ernstig zieke kinderen even vakantie kunnen vieren.