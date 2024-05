Splinternieuwe vrachtwagen geveild door gemeente Altena: bleek overbodig na data-analyse

13 minuten geleden

Nieuws 159 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ALTENA • Het college van de gemeente Altena heeft de vragen van de SGP-fractie beantwoord over de nieuwe vrachtwagen die onlangs te koop kwam op een online veiling. De SGP was verbaasd over de verkoop van de Scania P360 vrachtwagen, die het logo van de gemeente draagt en slechts 119 kilometer heeft gereden.

Het college bevestigt dat zij op de hoogte is van de veiling. De vrachtwagen is gekocht door de gemeente als vervanging van een oud voertuig. De aankoop van de vrachtwagen kostte 230.000 euro.

Vrachtwagen bleek toch niet nodig

De vrachtwagen, die nog niet gebruikt is, wordt verkocht omdat de Buitendienst van de gemeente Altena na een data-analyse concludeerde dat één vrachtwagen, in combinatie met een efficiënte planning en inzet, voldoende is om in de huidige transportbehoefte te voorzien.

Daarom werd het voertuig na levering op non-actief gezet, zodat het bij verkoop een hoge opbrengst zou hebben.

Tekst gaat verder onder kader

Opbrengst in de buurt van aankoopprijs

Het college verwachtte dat de opbrengst van de veiling dicht bij de aankoopprijs van 230.000 euro zou liggen. Dit komt door de huidige marktwaarde en de lange levertijden voor nieuwe vrachtwagens.

Daarin heeft het college gelijk gekregen, want op de veilingwebsite is te zien dat het laatste bod 224.000 euro is. Het kavel is inmiddels gesloten.

Logo’s verwijderd

Om te voorkomen dat de snelle doorverkoop van een nieuw voertuig nog een keer gebeurt, werkt de Buitendienst van de gemeente Altena aan beter beheer van het wagenpark. Dit gebeurt met hulp van externe experts en speciale software. Zo wordt de kans op herhaling kleiner.

Het college zegt ook dat de vrachtwagen na de veiling wordt ontdaan van het gemeentelijk logo.