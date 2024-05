• De Prins Willem Alexanderschool in Eethen heeft in 2019 het schoolplein al voor een groot deel vergroend.

Komen er groenere schoolpleinen in Altena? Als het aan de jongerenraad ligt wel

ALTENA • De jongerenraad Going4Altena maakt zich hard voor duurzame en groenere schoolpleinen in Altena. In een jongerenmotie vragen zij de gemeente Altena om te onderzoeken hoe verschillende basisscholen in de gemeente dit voor elkaar kunnen krijgen.

De vraag voor groenere schoolpleinen kwam van de basisschoolleerlingen zelf. Tijdens een kernbezoek aan Uitwijk en Waardhuizen gingen leden van de gemeente- en jongerenraad in gesprek met kinderen. Zij gaven aan graag een groen schoolplein in Waardhuizen te willen.

‘Scholen moeten vooroplopen’

De jongerenraad is van mening dat kinderen moeten opgroeien in een groene en gezonde omgeving. Daarom vinden zij het belangrijk dat scholen vooroplopen in verduurzaming en vergroening.

De jongerenraad heeft een motie opgesteld waarin het college van burgemeester en wethouders wordt gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden om basisscholen in de gemeente te vergroenen en te verduurzamen. Going4Altena hoopt dat de jongerenraad, basisscholen en kinderen, waaronder die in Waardhuizen, hierbij betrokken worden.

Nog dit jaar reactie

De jongerenraad wil graag dat zij en de gemeenteraad voor het einde van 2024 hierover geïnformeerd worden door het college. Wanneer de motie in stemming wordt gebracht en of hier steun voor komt vanuit de raadsfracties is nog niet bekend.