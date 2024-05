BoekStartweek bij CultuurPuntAltena: extra hartelijk welkom voor allerjongste bezoekers

ALTENA • Bibliotheek CultuurPuntAltena organiseert in de week van 27 tot en met 31 mei verschillende activiteiten voor ouders en hun kinderen van 0 tot en met 2 jaar.

Tijdens de BoekStartweek krijgen de allerjongste bezoekers en hun (groot)ouders een extra hartelijk welkom in de Bibliotheek.

In deze week organiseert de Bibliotheek verschillende activiteiten waarbij ouders/verzorgers samen met hun (klein)kind ontdekken hoe fijn het is om samen met boeken en taal bezig te zijn.

Workshops

Op maandag 27 mei is er op de locatie in Woudrichem een dansworkshop. Op woensdag 29 mei wordt in Nieuwendijk een workshop ‘Gebarentaal’ gegeven. Een dag later, op donderdag 30 mei, is er in Werkendam de workshop ‘Muziek moet je doen’. Jolien Hesselberth geeft op donderdag 30 mei een online BoekStartwebinar.

Aanmelden

Meer informatie en aanmelden voor de BoekStartweek kan via www.bibliotheekaltena.nl/boekstartweek.