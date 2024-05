Altena Road Runners ontvangt Roparun en haalt ruim duizend euro op voor het goede doel

SLEEUWIJK • De Altena Road Runners kijken terug op een mooie Tweede Pinksterdag, waarop de Roparun de atletiekvereniging in Sleeuwijk aandeed.

In een regenachtig Sleeuwijk kwamen om even na 08.00 uur als eerste de Bommelerwaardrunners over de baan en kregen direct begeleiding van framerunner Cas. Langzamerhand druppelden de andere teams en toeschouwers binnen. Tussen 10.00 en 11.00 uur was er een piek aan teams en bezoekers.

Kring vol Kracht

Hoewel ze de baan net niet konden omspannen met de ‘Kring vol Kracht’, waren er rond die tijd toch meer dan 250 toeschouwers aanwezig, wat een indrukwekkend moment opleverde. Dit werd vanuit de lucht vastgelegd met een drone.

Het publiek genoot niet alleen van de sportieve inspanningen van alle teams, maar ook van de vrolijke muziek, aardbeien, fleurige planten en waagden een gokje bij diverse loterijen. Er was ook een punt voor bemoedigings- of herinneringskaartjes, waar emoties hoog opliepen. De kinderen vermaakten zich met stoepkrijten en sportieve activiteiten, en vonden het ook leuk om een rondje mee te rennen met de teams.



• De Kring van Kracht.

Lokale helden

Er werd extra hard gejuicht voor de lokale helden, Team Altena 280 en de Buitenbeentjes. Ook team Hope4life heeft meerdere teamleden met een connectie met Altena.

“Wij hopen voor de teams een mooie doorkomst gecreëerd te hebben en zijn blij deze mooie ochtend te hebben kunnen organiseren met onze enthousiaste vrijwilliger en bereidwillige sponsors”, aldus de Altena Road Runners.

Donatie

De atletiekvereniging heeft met de activiteiten op het terrein een donatie van ruim 1000 euro kunnen overmaken naar Stichting Roparun. “Wat ons betreft is dit evenement zeker voor herhaling vatbaar. Roparun 2025, wij zijn er klaar voor!”, laat men weten.