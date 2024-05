Drie generaties wandelen voor onderzoek naar dementie: ‘Een stap naar hoop’

HANK • Drie generaties wandelen op zaterdag 21 september samen om geld op te halen voor onderzoek naar Alzheimer.

Gonnie, Silvia en Fenne de Weerdt durven het aan: 15 kilometer wandelen voor een toekomst zonder dementie. Alle drie maken ze dementie van dichtbij mee. Des te meer redenen om nu al te beginnen met inzamelingsacties en hopelijk zo veel mogelijk geld in te zamelen.

Een stap naar hoop

Niet enkel een wandeling, maar een stap naar hoop. Zo zien Gonnie, Silvia en Fenne het jaarlijkse wandel- en fietsevenement in Amersfoort van Alzheimer Nederland.

Gonnie, woonachtig in Hank, en schoondochter Silvia wandelden met flinke regelmaat apart of samen. Toen ontstond bij hen het idee: moeten we niet eens wandelen voor een goed doel? Hun gezamenlijke antwoord was duidelijk. “Ja!”.

Veelvoorkomend

Vooralsnog heeft het drietal al bijna 1500 euro opgehaald voor onderzoek naar Alzheimer. “We merken dat veel mensen de ziekte van dichtbij meemaken. Daardoor doneren veel meer mensen dan we van tevoren hadden durven denken.”

Van dichtbij meegemaakt

Ook Gonnie maakte dementie van dichtbij mee. Zij verloor haar schoonmoeder aan de ziekte. Ze zag haar schoonmoeder in haar laatste levensjaren veranderen van karakter, en dat deed zeer.

“Het heeft heel veel impact gehad”, vertelt ze. “De naasten van mijn schoonmoeder kregen ook met de ziekte te maken waardoor het een hele grote rol ging spelen in onze familie. Om iemand op zo’n manier te verliezen aan het leven roept onmacht op. Weten dat er niks aan te doen valt, hakt er wel in.”

“Ziek worden is altijd erg”, vervolgt ze. “Maar je houdt vaak vast aan de hoop dat iemand geestelijk nog ‘goed’ blijft. Dat is bij deze ziekte juist wat er zo verandert. Als we via deze tocht iets kunnen betekenen voor onderzoek naar Alzheimer, zou dat geweldig zijn. Al is het pas toepasbaar voor de volgende generatie, ook daar zouden we blij mee zijn.”

Werken met dementie

Over die volgende generatie gesproken: de schoondochter van Gonnie, Silvia, en haar dochter Fenne lopen ook mee in de wandeltocht. Silvia ziet dagelijks wat dementie met mensen doet in haar werk bij Dagelijks Leven in Het Ussenhuis te Oss.

“Werken met mensen met dementie is heel dankbaar. Mensen met dementie kunnen een kort termijngeheugen hebben waardoor emoties soms dwars door elkaar lopen. Het ene moment zijn ze geïrriteerd en het andere moment zijn ze heel dankbaar dat ik er ben. Die mensen bieden zoveel kansen, dat komt niet vaak voor. Het werk maakt mij gelukkig en houdt me scherp.”

Maar feit is dat ik van dichtbij zie dat die emotiewisselingen en veranderingen in karakter daadwerkelijk veelvoorkomend zijn. Hopelijk kunnen we met meer onderzoek voorkomen dat zo ontzettend veel mensen door de ziekte getroffen worden.”

Jonge inzet

Silvia’s dochter Fenne loopt maar al te graag mee. Zij is hartstikke nieuwsgierig naar het werk van haar moeder en weet er daarom ook veel over. “Het is zo bijzonder dat een meisje van 13 jaar oud die interesse al heeft en zich vrijwillig wil inzetten. Ze vindt het fijn om iets goeds te doen voor de wereld en ziet het als een mooie ervaring met haar moeder en oma.”

Silvia denkt dat een wandeltocht als deze hard nodig is. “Eén op de vijf mensen krijgt in hun directe omgeving of zelf te maken met dementie. Ontwikkeling is dus heel hard nodig. En het onderzoek kan daaraan bijdragen.”

Gonnie heeft nog een laatste motivatie om mee te wandelen: de herinnering aan verloren dierbaren in leven houden. “We willen stilstaan bij die verloren dierbaren, zij mogen niet vergeten worden. Deze wandeltocht is een ode aan hen.”

Op persoonlijke pagina’s kunnen geïnteresseerden het team sponseren: http://www.herinneringenrit.nl/teams/team-de-weerdt-voor-het-ussenhuis en www.herinneringenrit.nl/teams/team-de-weerdt-voor-het-ussenhuis.