Feestweek Wilhelmina’26 komt er weer aan: ‘Voor het jubileumjaar in 2026 hebben we grote plannen’

WIJK EN AALBURG • De feestweek van Wilhelmina ’26 in Wijk en Aalburg is inmiddels één van de grootste evenementen in Altena. Van een bandje op de balustrade voor kleedlokaal één en een spanzeil, is het evenement uitgegroeid tot een feesttent van achthonderd vierkante meter, geschikt voor zeker 1100 mensen.

Jari Colijn en Arjan van Helden zijn al jarenlang de drijvende krachten achter dit jaarlijkse evenement, dat rond Hemelvaartsdag plaatsvindt. De feestweek zal dit jaar plaatsvinden van dinsdag 7 mei tot en met zaterdag 11 mei.

Gouden zet

“Het begon allemaal met een groep veteranen die op Hemelvaartsdag een toernooi wilden organiseren, gevolgd door een feest in de kantine”, vertelt Arjan over de beginjaren van de feestweek in de jaren ‘80. Dit bleek een dusdanig succes dat er na enkele jaren werd besloten om het feest naar buiten te verplaatsen, naar de balustrade voor kleedlokaal één dus. Toen in 1990 de kantine niet beschikbaar was vanwege een verbouwing, werd voor het eerst een feesttent gehuurd. Dit bleek een gouden zet te zijn.

Met het 75-jarig bestaan van Wilhelmina ’26 in 2001 kreeg het feest echt allure. “Het was de organisatoren gelukt om Jody Bernal, destijds enorm populair, als hoofdact te strikken”, vertelt Jari. Dit had flauwvallende meisjes en een bomvolle tent tot gevolg. “Hierna werden er steeds meer artiesten uitgenodigd en het programma verder uitgebreid.”

Hier wordt niet vaak iets georganiseerd, dus het valt erg in de smaak Jari en Arjan zijn vrijwel het hele jaar door bezig met de voorbereidingen, met hulp van medeorganisatoren Jorg de Bruin en Henk Treffers en een grote groep vrijwilligers. “Zonder hen en de sponsoren zou dit feest niet mogelijk zijn”, benadrukken ze.

Dat ze zoveel tijd kwijt zijn aan het organiseren lijkt hen niet te deren. “We halen er ontzettend veel voldoening uit, zowel van de club als van het dorp. Hier wordt niet vaak iets georganiseerd, dus het valt erg in de smaak.”

Van lokaal naar regionaal

De feestweek trekt inmiddels niet alleen maar publiek uit Wijk en Aalburg, maar ook uit heel Altena, Heusden, een stukje Gelderland en zelfs uit bijvoorbeeld Breda. “We zijn van een lokaal naar een regionaal evenement gegroeid”, aldus Jari. Dit komt waarschijnlijk door de laagdrempeligheid van het evenement en de professionele uitstraling. “Je bent hier verzekerd van een gezellige avond. Daarom komt er ook een breed publiek, van 16 tot 80 jaar.”

Grote namen

Op het podium in Wijk en Aalburg hebben al diverse grote namen gestaan, waaronder Tino Martin, Snollebollekes, La Fuente en de levende legende George Baker.

“Dit jaar hebben we bijvoorbeeld Henk Wijngaard weten te strikken, bekend van onder meer Met de vlam in de pijp. Ik kan alvast verklappen dat we voor het jubileumjaar in 2026 grote plannen hebben”, onthult Jari, die dankzij zijn werk voor boekingskantoor 995 Entertainment korte lijntjes met artiesten heeft.

Meer dan alleen feesten

De feestweek van Wilhelmina’26 bestaat niet alleen uit feesten. Er worden ook diverse andere activiteiten georganiseerd, zoals het darttoernooi op dinsdagavond en het veteranentoernooi op Hemelvaartsdag, waar het allemaal mee begon.

Op donderdag is er ook een Familiemiddag, met onder andere springkussens, een poffertjeskraam en een gratis kinderdisco. Het vriendentoernooi op vrijdag en de bloemenmarkt op zaterdag zijn er dit jaar ook weer.

Ik leef het hele jaar naar deze week toe. Het is toch een beetje mijn kindje “Ook werken we dit jaar weer samen met een goed doel, namelijk Stichting Tess. Zij mogen de garderobe beheren en de gehele opbrengst komt ten goede aan de stichting”, laat Arjan aanvullend weten.

Kunnen Jari en Arjan tijdens de feestweek zelf ook een beetje genieten? “Zeker, vooral als we zien hoe het publiek ervan geniet. Dan weten we waar we het voor doen”, zegt Arjan. “Ik leef het hele jaar naar deze week toe. Het is toch een beetje mijn kindje”, voegt hij eraan toe.

Programma en tickets

Het volledige programma en de laatste tickets voor de feestweek zijn te vinden op: www.feestweekwilhelmina26.nl.

“Wees er snel bij, want twee van de vier feestavonden zijn al uitverkocht en de andere twee zullen waarschijnlijk ook volgen”, laat Jari weten.