Een avond met Jort Kelder en Maarten Prak op Slot Loevestein over een politieke en religieuze strijd

REGIO • Jort Kelder zal op vrijdag 3 mei op Slot Loevestein in gesprek gaan met Maarten Prak. Ze belichten hoe een politieke en religieuze strijd de Nederlandse samenleving in de 17e eeuw beïnvloedde. Een thema dat ook vandaag de dag relevant blijft.

In 1609 begon het Twaalfjarig Bestand, een bevestiging dat Nederland eindelijk onafhankelijk was geworden na veertig jaar oorlog. Het Bestand bracht aanvankelijk veel vreugde met zich mee, maar al snel stond de jonge Republiek voor diverse uitdagingen. Wie had er eigenlijk de macht in dit nieuwe land? En hoe moest er omgegaan worden met religie?

Prins Maurits en Johan van Oldenbarnevelt

Jort en Maarten gaan in op het verhaal van Prins Maurits en Johan van Oldenbarnevelt, en hoe hun strijd destijds polarisatie en tweestrijd veroorzaakte. Ze reflecteren niet alleen op de gevolgen van deze historie, maar ook op de parallellen met het hedendaagse Nederland. Is Nederland vandaag de dag gepolariseerd? En wat zijn de lessen die we kunnen trekken uit het verleden?

Exclusieve bezichtiging

Na het gesprek is er gelegenheid om vragen te stellen aan Jort en Maarten, gevolgd door een exclusieve bezichtiging van de tentoonstelling ‘Tegenpolen’ in het kasteel. Bezoekers kunnen zelf op ontdekking gaan of deelnemen aan een rondleiding door ervaren gidsen.

Tickets voor deze avond zijn verkrijgbaar voor 29,50 euro per persoon. Dit is inclusief twee drankjes, warme en koude hapjes, en een rondleiding door het kasteel. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Programma

De aanvang is om 19.00 uur in Slot Loevestein. Om 20.00 uur begint het gesprek tussen Jort en Maarten, gevolgd door een Q&A. Vanaf 21.15 uur is er gelegenheid om de tentoonstelling te bezoeken, na te praten en te borrelen in het Brouwhuis. Om 22.15 uur is het programma afgerond.

Tickets reserveren

Tickets reserveren kan via www.slotloevestein.nl.