Fit Experience in Sleeuwijk drukbezocht: 'We hopen het een vervolg te kunnen geven'

SLEEUWIJK • Senz Vitaliteit uit Sleeuwijk nodigde woensdag inwoners van de gemeente Altena uit voor een Fit Experience. Tijdens drie workshops werden de deelnemers meegenomen in de methodiek van de verschillende lichaamstypen, waarmee Senz al een aantal jaren werkt.

Isabelle Buvelot, leefstijlcoach, sprak bevlogen over voeding en de verhouding van voedingsstoffen bij de verschillende lichaamstypen. Thomas Paans, leefstijlcoach, liet de deelnemers ervaren wat effectieve beweging met je doet, en Wilma Crezee, vitaliteitscoach, besprak de mentale gezondheid. Hoe werkt dat nu in het brein en is stress wel zo ongezond?

Nationale Diabetes Challenge

De avond werd drukbezocht door inwoners van Altena. Zij werden door host Bettina Kraaieveld door het programma geleid. Aan het einde van de avond gaf Marielle Durieux, voorzitter van de Bas van Goor Foundation, een korte presentatie over de Nationale Diabetes Challenge. In Sleeuwijk gaat de wandelgroep ‘That Makes Senz’ vanaf vrijdag 26 april om 10.15 uur van start. Wie wil meelopen kan zich opgeven via info@senz-vitaliteit.nl.

Vervolg in andere kernen?

Dit evenement kwam tot stand in samenwerking met de gemeente Altena en is een pilot. “Vanwege het grote succes hopen we het in de toekomst ook in de andere kernen van de gemeente Altena een vervolg te kunnen geven”, aldus Senz Vitaliteit.