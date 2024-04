Mantelwonen in Altena binnenkort mogelijk: tijdelijke oplossing voor woningtekort

1 uur geleden

Nieuws 186 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ALTENA • Gemeente Altena wil beleid invoeren om op het perceel van bestaande woningen een extra woning toe te staan voor mantelwonen door familieleden. De gemeenteraad geeft volgende week een klap op het raadsvoorstel.

Een jaar geleden diende het CDA een motie in om beleid te ontwikkelen voor het faciliteren van mantelwonen. Dit zou jongeren de mogelijkheid geven om eerder zelfstandig te gaan wonen. Ook zou het de gelegenheid bieden om voorafgaand aan mantelzorg eerder bij elkaar te wonen en ondersteuning te bieden. De motie werd gesteund door een grote meerderheid van de raad.

Nu, een jaar later, heeft het college het beleid ontwikkeld om het mantelwonen in de praktijk mogelijk te maken, met daarbij een aantal uitgangspunten.

Mantelzorg is geen vereiste

Het tijdelijk wonen bij een bestaande woning was in Altena vooralsnog alleen mogelijk als er sprake is van mantelzorg. Met het nieuwe beleid wil de gemeente ook mantelwonen mogelijk maken, zonder dat er daarbij sprake hoeft te zijn van zorg.

Vergunning voor vijftien jaar

Mantelwonen is alleen mogelijk bij een bestaande woning. De mantelwoning zou zowel een omgebouwde garage kunnen zijn, als een tijdelijk bouwwerk op het perceel van een bestaande woning. Het mantelwonen is bedoeld als tijdelijke oplossing, waar een vergunning voor vijftien jaar voor wordt verleend. Onder de oude wetgeving was dit mogelijk voor maximaal tien jaar, maar inmiddels is dit met vijf jaar verruimd.

Tijdens de Altenatafel op dinsdagavond toonde Vrije Volkspartij Altena (VVA) zich voorstander van permanente bewoning in een mantelwoning. “Dat kan de spanning op de woningmarkt doen afnemen”, betoogde burgerlid Arend Visser.

De periode van vijftien jaar wil de gemeente in principe aanhouden, “omdat we ook willen dat de jeugd weer doorstroomt naar reguliere woningen.”

Maximaal 80m2

Dat is ook de reden dat de maximale grootte van een mantelwoning 80m2 mag zijn. “Want hoe groter de mantelwoning is, hoe minder gemakkelijk dat gaat.”

Toch stuurt het college aan op maatwerk en is het bijvoorbeeld mogelijk dat de situatie na vijftien jaar opnieuw wordt beoordeeld. Bijvoorbeeld, als er op dat moment mantelzorg nodig is. Dan kan er een ontheffing voor een mantelzorgwoning worden aangevraagd.

Overigens heeft de periode van vijftien jaar betrekking op het bewonen van de mantelwoning en betekent dit niet per se dat een mantelwoning hierna gesloopt moet worden.

Alleen voor familieleden?

Het mantelwonen is in principe alleen bedoeld voor familieleden in de eerste, tweede of derde graad. Dit gaat dus over (adoptie)ouders, (adoptie)kinderen, (over)grootouders, (achter)kleinkinderen, broers en zussen, neven en nichten of ooms en tantes.

Bij verschillende raadsfracties riep dit wat vragen op. Zo stelde Anne Duizer, fractievoorzitter van de ChristenUnie, dat “we een beetje doorgeschoten zijn in de beperkingen”. Ook de VVA vroeg zich af of deze beperking geen belemmering zou vormen, bijvoorbeeld voor mensen die geen kinderen of familieleden met beschikbare ruimte hebben, maar wel behoefte hebben aan ondersteuning en begeleiding.

Wethouder Hans Tanis gaf aan dat ook in dit geval maatwerk mogelijk is. De uitgangspunten in het raadsvoorstel zijn echter wel noodzakelijk, omdat hiermee onder andere voorkomen moet worden dat de mantelwoningen gebruikt worden voor de huisvesting van arbeidsmigranten. “Dat is nadrukkelijk niet de bedoeling.”

Evaluatie

Het raadsvoorstel gaat als hamerstuk naar de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering, zo bleek tijdens de Altenatafel. Na verloop van tijd zal het beleid geëvalueerd worden, werd afgesproken.