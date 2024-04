• Slechts 30 tot 40 procent van de opgewekte stroom blijft in of om het eigen huis.

Aantal woningen in Altena met zonnepanelen in 2,5 jaar tijd meer dan verdubbeld

20 minuten geleden

Nieuws 41 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ALTENA • Het aantal woningen in Altena met zonnepanelen op het dak is in 2,5 jaar tijd meer dan verdubbeld. Dit blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van het CBS.

In 2020 hadden nog 4126 woningen in Altena zonnepanelen op het dak. In juli 2023 waren dit er 8497. Dit betekent dat het aantal woningen met zonnepanelen in Altena in 2,5 jaar tijd met 105,9 procent is toegenomen. Ruim één op de drie woningen in Altena (36,6 procent) had in juli 2023 zonnepanelen op het dak.

Dat is iets hoger dan het landelijk gemiddelde, want over het hele land gezien heeft zo’n 32 procent van de woningen zonnepanelen.

30 tot 40 procent gebruikt

Netbeheer Nederland liet eerder dit jaar nog weten dat slechts 30 tot 40 procent van de opgewekte stroom in of om het eigen huis blijft. De overige stroom wordt aan het elektriciteitsnet geleverd, waardoor er lokaal problemen op het elektriciteitsnet kunnen ontstaan.

Afschaffen salderingsregeling?

De branchevereniging pleit daarom voor het afschaffen van de salderingsregeling.

“Afschaffen van de salderingsregel betekent dat er ruimte op de netten komt voor meer woningen met zonnepanelen. De huidige salderingsregeling stimuleert namelijk het terugleveren van stroom en draagt daardoor bij aan de volle netten en het regelmatig afschakelen van zonnepanelen”, aldus Netbeheer Nederland-directeur Hans-Peter Oskam.

“Inmiddels is het beter om te kijken naar een stimulans om meer stroom te gebruiken op de momenten dat er veel wordt opgewekt.” Denk hierbij aan het aanzetten van de wasmachine op het moment dat de zon schijnt.

Uitbreiding stroomnet

De netbeheerders werken overal aan de verzwaring en uitbreiding van het stroomnet. Netbeheerders investeren meer dan ooit; tot en met 2026 lopen de jaarlijkse investeringen op tot ruim 8 miljard euro per jaar.