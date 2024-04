Valentine Wikaart vertelt over geschiedenis van VOC en de belevenissen van Hendrick Hamel

WOUDRICHEM • Valentine Wikaart verzorgt voor de Historische Kring het Oude Land van Heusden en Altena op dinsdag 16 april een lezing over de geschiedenis van de VOC en de belevenissen van een bekende inwoner van Gorinchem: Hendrick Hamel.

Valentine Wikaart is historisch onderzoeker en heeft een brede museale achtergrond als conservator en tentoonstellingsmaker. Als museumdirecteur van het Hendrick Hamelmuseum in Gorinchem kwamen haar liefde en ervaring voor het zeezeilen mooi samen met haar passie voor de geschiedenis van de VOC.

Zilveren draaginsigne

Het resultaat was een langlopend onderzoek naar de vrouwen en mannen die, gedurende de 200 jaar van het bestaan van de VOC en WIC, huis en haard verlieten en de wijde wereld introkken. Mede voor dit onderzoek ontving zij afgelopen november het zilveren draaginsigne van Brabants Heem.

Hendrick Hamel

Voor de pauze zal het gaan over het ontstaan en reilen en zeilen van de organisaties. In de tweede helft gaat het over de avonturen van Hendrick Hamel, de ontdekker van Korea, en indien de tijd het toelaat over enkele andere avonturiers uit de huidige gemeente Altena.

Locatie

De lezing is in ‘t Rond, Het Rond 2 in Woudrichem. Aanvang is om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Entree voor niet-leden is 4 euro.