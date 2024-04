• Er werden maandag twee visarenden waargenomen in een hoogspanningsmast. Het is nog niet duidelijk of dit 7TG met een vrouwtje is.

Waar blijft de partner van de bekende visarend 7TG? ‘Het begint nu wel tijd te worden’

ALTENA • Sinds de aankomst van de mannelijke visarend 7TG, nu ruim twee weken geleden, kijken honderden vogelliefhebbers reikhalzend uit naar de komst van een vrouwtje. Nieuwe ontwikkelingen rond het nest verhogen de spanning alleen maar. Zal er dit jaar wel door de visarend worden gebroed op het nest?

Net als vorig jaar arriveerde 7TG, een Duitse mannelijke visarend die al enkele jaren via de webcam van Beleef de Lente wordt gevolgd, dit jaar op 23 maart bij het nest in de Brabantse Biesbosch. Hij is de grondlegger van de Nederlandse visarendpopulatie. In 2021 en 2022 konden vogelliefhebbers genieten van zijn opgroeiende jonge visarenden voor de webcam.

Vorig jaar arriveerde zijn vaste vrouw, ondanks maandenlang wachten, niet bij het nest en voltrok zich vervolgens een ware soap. Een Grote Canadese gans legde twee eieren in het nest, waarna 7TG ruim 250 stootduiken in anderhalf uur uitvoerde om de ganzen te verjagen. Zij hielden het nest echter onder controle. Uiteindelijk schoot een boommarter te hulp, die beide eieren opat.

Nadat de webcam in mei 2023 uitging, omdat er niet meer gebroed zou worden in het nest, bouwde 7TG in de zomer een band op met een nieuwe vrouw. Dat beloofde wat voor dit jaar.

Normaal gesproken leggen visarenden eind april hun eieren

Nog geen spoor van een vrouwtje

7TG is echter alweer ruim twee weken in de Biesbosch te vinden, maar van de vrouw is tot dusver geen spoor. Althans, niet bij het nest waar de webcam op gericht staat. Aangezien de nieuwe liefde van de Duitse visarend niet geringd is, valt er niet met zekerheid te zeggen waar ze is.

“Het kan zijn dat het vrouwtje nog onderweg is”, vertelt boswachter Harm Blom van Staatsbosbeheer. “Het is gebruikelijk dat het mannetje als eerste arriveert om het nest te bezetten. Het begint nu echter wel tijd te worden. Normaal gesproken leggen visarenden eind april hun eieren.”

Bovendien speelt zich weer een strijd af rond het nest en wéér pakken Grote Canadese ganzen de hoofdrol. De afgelopen tijd was al regelmatig te zien dat de ganzen het nest aan het verkennen waren en afgelopen vrijdag werd er een ei gelegd, gevolgd door een tweede een dag later.

Rollen zijn omgekeerd

Waar aanvankelijk nog te zien was dat 7TG de Canadese ganzen van het nest jaagde, lijken de rollen nu omgekeerd. “De ganzen zijn inmiddels de baas”, vertelt Blom. Zodra er vogels, in de categorie ‘groter dan een eend’, in de buurt van het nest komen, stuiven de Canadese ganzen op om de insluipers te verjagen.

Ik geloof niet dat het mannetje het nog in zijn eentje voor elkaar krijgt om de ganzen te verjagen

“Ik geloof niet dat het mannetje het nog in zijn eentje voor elkaar krijgt om de ganzen te verjagen”, aldus de boswachter. “Het is te hopen dat er snel een vrouwtje komt, zodat ze samen het nest kunnen terugpakken. De realiteitszin is natuurlijk dat de natuur uiteindelijk bepaalt wat er gebeurt.”

Wat nu?

Nu het nest in handen van de Canadese ganzen is, zijn er een aantal scenario’s mogelijk. “Het kan zijn dat het nest definitief gekaapt is en dat we over een aantal weken tien gele donsjes zien opgroeien. Of het lukt 7TG, eventueel samen met een vrouwelijke visarend, om de ganzen te verjagen. Ook kan het zijn dat een boommarter zich weer tegoed doet aan de eieren van ganzen”, noemt Blom een aantal mogelijkheden.

“Een ander scenario, hoewel misschien niet het meest waarschijnlijk, is dat de ganzen eind april klaar zijn met broeden en de visarenden hierna volgen.”

Visarenden in hoogspanningsmast

Vooralsnog is het afwachten óf en wanneer de vrouwelijke visarend verschijnt. Ook is 7TG de laatste dagen minder rond het webcamnest te vinden. “Het vermoeden rijst dat hij ergens anders in de Biesbosch rondhangt, bij een andere broedplek bijvoorbeeld”, zegt Blom.

Maandag werden er twee visarenden in een hoogspanningsmast in de Brabantse Biesbosch gespot, die wat aan het aftasten waren. Eén van de visarenden was geringd met een zwarte ring - dit zijn Duitse visarenden - en daarop was een 7 te zien. De kans bestaat dat het om 7TG gaat, maar zeker is dit niet.

Het kan ook om andere visarenden gaan, aangezien er op vier plekken visarendactiviteit in de Biesbosch is. Het gaat daarbij om twee koppels en twee alleenstaande mannetjes, waarvan 7TG er één is. Bovendien wordt de Biesbosch ook als rustplaats gebruikt door visarenden die doortrekken naar Scandinavië.

Gevolgen voor webcam?

Zou het opnieuw uitblijven van een succesvol visarendbroedsel gevolgen hebben voor het webcamnest? Boswachter Blom denkt van niet. “Het is uiteraard ieder jaar weer spannend of het nest heel blijft, maar anders gaat de camera ook volgend jaar weer aan”, verwacht hij. “Het geeft een heel mooi inkijkje in de natuur en maakt mensen ook bewust van de noodzaak van een stiltecirkel. Daarnaast blijft er enorm veel interesse van vogelliefhebbers.” Het is uiteraard ieder jaar weer spannend of het nest heel blijft

Het is afwachten wat er de komende maanden gaat gebeuren op en rond het nest. Het is wel duidelijk dat als er niet gebroed gaat worden door de visarenden, de camera in mei uitgaat. Komen ze wel tot broeden, zullen de visarenden tot augustus te volgen zijn.

Visarenden in de Biesbosch

Visarenden broeden sinds 2016 met succes in de Biesbosch. In 2023 waren er vier broedparen, waarvan twee paren succesvol broedden. Er vlogen vijf jongen uit. De beste locatie om zelf een visarend waar te nemen zijn de ondiepe wateren in de Biesbosch. Op wandelroutes door de Jantjesplaat, Kleine Noordwaard en polder Maltha is de kans groot dat je een visarend ziet.