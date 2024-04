Geen nieuwe bestuursleden? Dan in 2025 laatste Avond-4-Daagse in Woudrichem

12 minuten geleden

Nieuws 70 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

WOUDRICHEM • Elk jaar in mei wordt traditiegetrouw de Avond-4-Daagse van Woudrichem georganiseerd, en dit jaar is geen uitzondering. Echter, het huidige bestuur van de stichting heeft aangegeven te willen stoppen met hun werkzaamheden van organiseren.

Al geruime tijd zijn zij op zoek naar vrijwilligers die het bestuur willen helpen met organiseren, tot nu toe zonder succes. Nu zoekt het bestuur met spoed mensen die bij voorkeur dit jaar, of anders volgend jaar willen helpen zodat het stokje op een goede manier kan worden overgedragen. Zonder nieuwe bestuursleden wordt in 2025 de laatste Avond-4-Daagse georganiseerd in Woudrichem.

Inschrijven voor dit jaar

Dit jaar zijn de voorbereidingen al in volle gang. Kinderen kunnen zich weer via school inschrijven voor de afstanden van 2,5 kilometer, 5 kilometer, 10 kilometer en 15 kilometer. Inschrijven kan op maandag 13 mei van 19.00 tot 20.00 uur in ‘t Rondeel te Woudrichem, of op de eerste loopavond op 21 mei voor aanvang van de start om 17.00 uur. De kosten bedragen 5 euro per persoon.

Meer informatie

Zie voor meer informatie en contactgegevens voor een bestuursfunctie: www.avond4daagsewoudrichem.nl.