Mikki Wood, met muzikanten uit Nieuwendijk en Sleeuwijk, brengt 12 inch vinyl plaat uit

NIEUWENDIJK/SLEEUWIJK • Het punk/garagerock trio Mikki Wood heeft deze maand een 12 inch vinyl plaat uitgebracht.

Mikki Wood is in 2019 geformeerd met muzikanten uit Nieuwendijk en Sleeuwijk. Alledrie wonen ze inmiddels wat verder weg. Hun band met de streek is hecht, want de band staat nog jaarlijks op het podium in Xinix. Ook waren de drie regelmatig in de oefenruimten van Xinix.

Berrie de Kooter is de drummer van de band, Lucas Dekker is de bassist en Boet Branderhorst is de gitarist. De laatste twee nemen ook de zang voor hun rekening.

High the moon

De 12 inch plaat heet High the Moon en bevat tien nummers, die in eigen beheer opgenomen zijn. De plaat is ook in eigen beheer uitgebracht. De zwarte schijf zit in een door Daan Kars ontworpen veelkleurige klaphoes. Eerder bracht Mikki Wood een 7 inch single uit en eind 2020 verscheen in de lockdown periode een rauwe live registratie op film van drie nummers: The Shack Session.

Presentatie

Vrijdag 19 april is de officiële presentatie van de elpee voor genodigden in dB’s in Utrecht. High the Moon is verkrijgbaar via de website van de band: www.mikkiwood.com.