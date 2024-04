Roparun Team Altena organiseert hardloopronde dwars door Almkerk

ALTENA • Roparun Team Altena maakt zich klaar voor hun volgende Roparun-avontuur. Op zaterdag 18 mei staan zij aan de start van de estafetteloop op vliegveld Twenthe. In ruim 50 uur zullen zij een afstand van 540 kilometer afleggen.

Twee weken geleden trainde het team een etappe van 40 kilometer van de officiële Roparun-route. Deze route loopt voor het eerst in de geschiedenis van de Roparun door Altena.

Via Zaltbommel komen veertig teams de gemeente Altena binnen en passeren Andel, Giessen, Rijswijk, Woudrichem en Sleeuwijk. Bij Sleeuwijk steken zij de brug naar Gorinchem over en lopen de teams richting de Coolsingel.

Hardloopronde door Almkerk

Om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor mensen die kanker hebben, organiseert Team Altena diverse activiteiten. De volgende activiteit die op de planning staat is Rondje Almkerk, een hardloopronde voor jong en oud dwars door het dorp. De start en finish zijn ter hoogte van de Dirk van Clevenstraat 2 in Almkerk. De opbrengst van deze hardloopronde gaat volledig naar de Roparun.

Inschrijven en programma

Inschrijven is nu al mogelijk via deze website. Let op: ter plaatse inschrijven is niet mogelijk. Het volledige programma is te vinden op het inschrijfformulier.