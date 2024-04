’t Wapen van Emmickhoven in Almkerk heeft nieuwe uitbaters: ‘Voor ons was dit de laatste avond’

ALMKERK • De overdracht van het in Almkerk en omgeving zo bekende ’t Wapen van Emmickhoven vond afgelopen week plaats. Willemien Dalm was vanaf 2019 verantwoordelijk voor de activiteiten in het sfeervolle pand. De nieuwe eigenaren zijn de Rijswijkers Ashwin en Kevin Swart. Patricia en Jan van Beek worden de nieuwe uitbaters.

“Ik kom uit een horecafamilie”, vertelt Patricia van Beek. “Wij gaan ons vooral richten op de bistro en de cafetaria. Wij gaan er absoluut iets moois van maken. Vrijdag 5 april gaan wij doorstarten. Dat betekent dat de activiteiten zoals de verhuur, feesten en partijen, hier gewoon doorgaan. Later volgt nog een officiële opening.”

Gekocht als kerk, maar ook horeca

Willemien Dalm had samen met een aantal andere mensen in 2019 bijzondere plannen met ’t Wapen. Daarvoor werden kerkelijke activiteiten in ‘t Verlaat gehouden. “Wij hebben het als Evangelische Kerk, dus als focus op God, gekocht en hielden op zondag diensten.”

Maar het functioneerde vervolgens ook als horeca. Op vrijdag, zaterdag en zondag is aan de Brugdam de bistro en de cafetaria open. Ook was het een verzamelpunt voor (inter)kerkelijke activiteiten, Alpha Youth en buurtverenigingen. “Maatschappelijke initiatieven vinden hier plaats. Kijk maar rond, want dinsdag is het klaverjassen en in de achterzaal wordt er geschilderd”, vertelt Willemien Dalm nog altijd enthousiast.

Onmisbare schakel

Ralph Terlouw was vijf jaar lang een onmisbare schakel op de achtergrond. “Als kerk hanteerden wij een uniek concept. Daar zat wel een uitdaging in om iedereen mee te krijgen. Wij zochten het vooral in verbinding, of noem het verdieping. Nog liever noemden wij het dé ontmoetingsplaats van het dorp Almkerk.

“Aan de ene kant wilden wij die goede professionele zaak zijn, maar tegelijk wilden wij laagdrempelig zijn en al de fijne verenigingen een plaats bieden. Het was niet eenvoudig om een goede mix te vinden tussen onze kerkelijke activiteiten en de reguliere business.” Dat laatste was zakelijk gezien niet onbelangrijk, want niet voor niets stonden er vijftien medewerkers op de loonlijst.

Pand opgeknapt

De voormalige ‘Heerenwoning’ waarin nu het veelzijdige ‘t Wapen van Emmickhoven is gevestigd, straalt nog altijd de grandeur uit van het pand zoals het halverwege de negentiende eeuw moet zijn bedoeld. Destijds maakte het deel uit van de voormalige gemeente Emmikhoven en Waardhuizen. In 1879 gingen zij samen met Almkerk en Uitwijk.

De tijd heeft uiteraard invloed gehad op de ontwikkeling van het geheel. Zo is er in de laatste vijf jaar de nodige aandacht besteed aan het opknappen van het pand.

Klaverjasvereniging viert jubileum

Op 1 april 1964 zag Klaverjasvereniging Emmickhoven het levenslicht. Destijds opgericht door de buren, familie Van Drunen en Monshouwer. Deze week werd het 60-jarig jubileum gevierd. Maarten van Drunen - hij en zijn vrouw zijn sinds hun trouwen, dit jaar vijftig jaar, lid van de kaartclub - kaart nog wekelijks in ’t Wapen. “Ik was ten tijde van de oprichting twaalf jaar.”

Uitbater wil door met verenigingen

Cor van Dijk was in die jaren de kastelein van ’t Wapen van Emmickhoven. Deze week zijn er op dinsdagavond, de competitieavond, dertien kaarters. “Ik kan mij nog herinneren dat er in de jaren tachtig op de vrijdagavonden twintig tot vijfentwintig tafels bezet waren. Kaarters kwamen vanuit heel Heusden en Altena.”

Klaverjassen heeft geen toekomst. De jeugd zit niet meer aan tafel. “Wij willen met onze vereniging graag door. Met onze naam kunnen wij moeilijk een andere locatie vinden”, aldus Van Drunen. Het gaat ongetwijfeld goedkomen. Nieuwe uitbater Patricia van Beek gaat graag met alle verenigingen door, laat zij weten.

Ruimere agenda

Willemien Dalm krijgt de komende tijd weer een ruimere agenda en ziet ernaar uit meer tijd te hebben voor familie, vrienden, kerkelijke activiteiten en haar grote dressuurpaardenpassie. “Straks komen de veulens weer.”

Ralph Terlouw krijgt meer tijd voor zijn gezin met drie kinderen. “Voor ons was dit de laatste avond. Vanaf vrijdag gaat Patricia volledig aan de slag.”

Wout Pluijmert