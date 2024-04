• Het gemeentehuis in Almkerk.

Drie derdelanders uit Oekraïne in Altena: zij mogen voorlopig in opvang blijven

ALTENA • Op dit moment worden er drie derdelanders uit Oekraïne opgevangen in de gemeente Altena. Zij krijgen voorlopig toestemming om in Altena te blijven.

Vanwege het conflict in Oekraïne zijn veel mensen gevlucht, waaronder naar Nederland. Het betreft niet alleen Oekraïners, maar ook mensen met een andere nationaliteit (derdelanders) die op dat moment in Oekraïne verbleven om bijvoorbeeld te werken of te studeren.

Bescherming is afgelopen

Staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid bood na het uitbreken van de oorlog tijdelijke bescherming aan deze groep mensen, zodat zij in Nederland konden blijven. Deze tijdelijke bescherming liep tot 4 maart van dit jaar. Vier weken later moesten zij de Europese Unie hebben verlaten. Die periode eindigde dinsdag.

Uitspraak Raad van State

Begin dit jaar oordeelde de Raad van State dat derdelanders geen recht meer hebben op bescherming en moeten vertrekken. Echter, dinsdag besloot de Raad van State dat zes derdelanders voorlopig mogen blijven en recht hebben op opvang, vanwege onduidelijkheid over hun status.

Hoewel deze uitspraak in principe alleen voor deze zes personen gold, was deze wel richtinggevend. Dit betekent dat andere derdelanders in een vergelijkbare situatie dezelfde uitspraak zouden krijgen.

Soms toch uit de opvang

Ondanks de richtinggevende uitspraak hebben enkele gemeenten deze week toch besloten dat derdelanders de opvang moeten verlaten. Staatssecretaris Van der Burg bevestigde woensdag dat gemeenten dit mogen doen. Alleen derdelanders met een gerechtelijke uitspraak behouden recht op opvang, aldus Van der Burg.

Derdelanders in Altena mogen vooralsnog blijven

De drie derdelanders in Altena mogen van de gemeente vooralsnog blijven. ‘Twee van hen zijn een asielprocedure gestart. De derde persoon heeft een voorlopige voorziening aangevraagd. In afwachting van de uitkomst van deze procedures mogen zij blijven in de opvang’, laat een woordvoerder van de gemeente weten.