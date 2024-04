Medewerkers van Maaswaarden doneren eindejaarsgeschenk aan Koffiehuis De Buurvrouw

57 minuten geleden

WIJK EN AALBURG • Koffiehuis De Buurvrouw heeft donderdag een waardecheque van 680 euro ontvangen van Maaswaarden.

Jaarlijks krijgen medewerkers van Maaswaarden de mogelijkheid om (een deel van) het eindejaarsgeschenk te doneren aan een goed doel. Hier werd ook afgelopen jaar veel gehoor aan gegeven, wat resulteerde in het bedrag van 680 euro.

Koffiehuis De Buurvrouw, onderdeel van Stichting One, zet zich in voor mensen dichtbij en ver weg. Dit doen zij door tijd en aandacht vrij te maken voor mensen dichtbij, maar ook door te delen in financiële middelen voor mensen in nood verder weg.

Veel overeenkomsten

Liselotte van Bokhoven, bestuurder Maaswaarden legt uit waarom er dit jaar gekozen is voor het koffiehuis. “De missie van Stichting One heeft veel overeenkomsten met dat van Maaswaarden. Ieder mens verdient een betekenis vol leven, een plek in de maatschappij en een netwerk om op terug te vallen. Net als de Stichting proberen wij door oog te hebben voor de ander een gevoel van verbondenheid te creëren binnen de gemeenschap. Zodat we op zijn beurt weer kunnen bijdragen aan een omgeving, waarin mensen zich gehoord, begrepen en gewaardeerd voelen.”

‘Wereld weer een stukje mooier’

Vannessa, Marion en Jenny, die zich drie dagen per week inzetten voor het Koffiehuis, zijn blij verrast met de donatie. “Koffiehuis De Buurvrouw draait geheel op vrijwilligers die hart hebben voor de medemens. En een gulle gift als deze helpt ons de wereld weer een stukje mooier te maken.”

Naar welke projecten het gedoneerde bedrag gaat, is nog niet helemaal duidelijk. ‘Maar dat het goed terechtkomt, is zeker,’ aldus Maaswaarden.