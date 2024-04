VVD: ‘Waarom mag het zonnepark in Andel wel, maar ergens anders niet?’

ALTENA • De gemeenteraad stemde eind maart in met de aanleg van een zonnepark aan de Middenweg in Andel. VVD Altena is kritisch op dit besluit, omdat eerdere verzoeken van andere ondernemers werden afgewezen.

Kort nadat de gemeenteraad had ingestemd met de aanleg van het zonnepark in Andel, werd de VVD door diverse ondernemers benaderd. Zij hadden ook verzoeken ingediend voor het realiseren van zonneparken.

‘Hun plannen zijn afgewezen door uw college. Deze ondernemers vragen zich af waarom een zonnepark in Andel wel kan worden gerealiseerd en hun parken niet’, schrijft VVD-raadslid Jan Kolff in een brief aan het college.

Verbazing bij de VVD

Hij benadrukt dat de VVD geen voorstander is van zonneparken op landbouwgrond. ‘Het is ook niet onze insteek om u alsnog te bewegen tot medewerking aan al deze initiatieven. Het verbaast ons echter wel dat u positief bent over het park in Andel en negatief over deze andere plannen’, aldus het VVD-raadslid.

‘Zoals wij het kunnen zien voldoen de bij ons bekende plannen op bepaalde punten wel en bepaalde punten niet aan het zonnekader. Net als het plan in Andel.’

Waarom de één wel en de ander niet?

Kolff wil daarom van het college weten welke verzoeken er precies zijn ingediend bij de gemeente voor het realiseren van zonneparken, na de vaststelling van het zonnekader. En: ‘Hoe heeft u geoordeeld over deze plannen en hoe heeft u het zonnekader daarbij betrokken?’

Ook vraagt Kolff om verduidelijking over waarom het college heeft geconcludeerd dat het plan in Andel wel aan het kader voldoet en de andere plannen niet.