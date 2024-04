Nieuwe bus voor buurtbusvereniging Hank: oude bus was na zo’n 600.000 kilometer ‘op’

28 minuten geleden

Nieuws 82 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

HANK • Sinds kort rijden de vrijwillige chauffeurs van de buurtbusvereniging Hank in een spiksplinternieuwe bus. De oude bus had zo’n 600.000 kilometers gereden en was dringend aan vervanging toe.

De nieuwe bus is niet alleen stiller en comfortabeler dan de oude, maar heeft ook een stopknop voor de passagiers, zodat ze niet meer hoeven te roepen om bij de volgende halte te stoppen.

Betalen met pinpas

Bovendien is de bus uitgerust met in- en uitcheckapparatuur voor de OV-chipkaart, net als de reguliere bussen. Betalen met een pinpas is nu ook mogelijk. Wel zo gemakkelijk dus met die voorzieningen.

Voor de chauffeur is het ook fijn dat de hele routeplanning, inclusief vertrek- en aankomsttijden, nu geautomatiseerd is. Ze kunnen gebruik maken van een geavanceerde boordcomputer die zeer eenvoudig te bedienen is.

Op zoek naar nieuwe vrijwillige chauffeurs

De Buurtbusvereniging Hank is echter nog op zoek naar nieuwe vrijwillige chauffeurs, omdat het huidige bestand snel vergrijst.

‘We vinden dat de bus moet kunnen blijven rijden door Altena en deze wens dreigt in gevaar te komen door een tekort aan vrijwilligers die met deze Mercedes willen gaan rijden’, zo laat de buurtbusvereniging weten.

Vereisten

Iedereen die één dagdeel in de week beschikbaar is en beschikt over rijbewijs B, kan in aanmerking komen. Met name dames worden uitgenodigd te reageren. De nieuwe leden kunnen minimaal rekenen op een gedegen inwerktraject, goede begeleiding en twee keer per jaar een uitstapje met de collega’s.

Aanmelden kan via de voorzitter (06-53853832) of via het secretariaat (06-83379344) van Buurtbusvereniging Hank.