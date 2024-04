Turborotonde moet problemen Kromme Nol in Wijk en Aalburg oplossen: aanleg in 2025

WIJK EN AALBURG • De gemeente Altena werkt samen met de provincie Noord-Brabant om de veiligheid en doorstroming van het knelpunt Kromme Nol in Wijk en Aalburg te verbeteren. Uit onderzoek is gebleken dat het aanleggen van een ‘turborotonde’ met meerdere rijstroken en veilige oversteekplaatsen voor fietsers een haalbare oplossing is. Dit plan wordt verder uitgewerkt.

Inwoners, de gemeenteraad en Statenleden vragen regelmatig aandacht voor de verkeersveiligheid en bereikbaarheid op het knelpunt Kromme Nol in Wijk en Aalburg. Het knelpunt bestaat uit twee kruispunten: de rotonde zelf en de ten westen van de rotonde gelegen aansluiting richting De Kromme Nol.

Veel verschillende verkeersdeelnemers zoals fietsers, voetgangers, landbouw- en vrachtverkeer kruisen elkaar op de rotonde en naastgelegen kruispunt. Dit levert soms gevaarlijke situaties op, wat vraagt om een oplossing.

Turborotonde beste oplossing

Na diverse onderzoeken is er één kansrijke oplossingsrichting naar voren gekomen in de vorm van een zogenaamde turborotonde. De rotonde heeft meerdere rijstroken wat voor een betere doorstroming van verkeer zorgt en filevorming vermindert.

Deze rotonde zal er ook voor zorgen dat de drukte die op het naastgelegen kruispunt Kromme Nol tot verkeersveiligheidsproblemen leidt, grotendeels verdwijnt en het fiets- en autoverkeer hier veiliger kan oversteken. Ook neemt het sluipverkeer met verkeersveiligheidsrisico’s ten zuiden van de Bergsche Maas af, doordat de wachtrijvorming op de N267 afneemt.

Eerst volgen nog enkele noodzakelijke onderzoeken, waarna het plan eind 2024 wordt gepresenteerd aan omwonenden. De aanleg van de turborotonde start in het laatste kwartaal van 2025.

Toekomstbestendig

“Deze turborotonde draagt bij aan onze doelstellingen voor een gemeente waar we met elkaar op een veilige manier aan het verkeer deel kunnen nemen. Ik ben oprecht blij met deze stap in dit langlopende dossier”, stelt wethouder Hans Tanis.

“Een stap die we samen met provincie Noord-Brabant hebben gezet. Ik heb alle vertrouwen in deze toekomstbestendige oplossing, waarbij we ook zorgen voor minder drukte en files op de weg.”

Kruising N283 – Kromme Nol ook aangepakt

De kruising N283 met de Kromme Nol en de Parallelweg wordt in 2026 ook aangepakt. Op dit moment steken in verschillende richtingen en op verschillende locaties auto’s en fietsers over.

In het ontwerp is midden op het kruispunt ruimte gerealiseerd, zodat gefaseerd overgestoken kan worden door automobilisten. Ook worden de fietspaden herkenbaarder ingericht met rood asfalt en krijgen die een overzichtelijkere voorrangssituatie.

Samenwerking met provincie Noord-Brabant

De wegen N267 en N283 (Hank – Wijk en Aalburg) zijn in beheer bij de provincie Noord-Brabant. De onderliggende wegen Polstraat, de Kromme Nol en aansluiting zijn in beheer bij gemeente Altena. Daarom wordt dit project gezamenlijk voorbereid en uitgevoerd.