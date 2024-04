Gemeente Altena vindt in Peter Breukers de nieuwe gemeentesecretaris

wo 3 apr 2024, 14:43

Nieuws 122 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ALTENA • De gemeente Altena heeft een nieuwe gemeentesecretaris gevonden. Vanaf 1 juni zal Peter Breukers de functie overnemen van de interim-secretaris Rob van Wuijtswinkel, die sinds november 2021 actief was.

Het streven was om voor de vakantieperiode een gemeentesecretaris in vaste dienst aan te stellen. Dat is met de benoeming van Peter Breukers gelukt.

Veel ervaring

Breukers brengt veel ervaring met zich mee. Momenteel is hij gemeentesecretaris van de gemeente Overbetuwe en heeft hij eerder deze functie vervuld bij de gemeente Westervoort.

Ook was Breukers onder meer coördinerend gemeentesecretaris van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.

‘Organisatie en bestuur verder brengen’

‘Met Peter halen we een ervaren secretaris in huis die onze ambtelijke organisatie en het bestuur verder kan brengen in de professionaliseringsslag die we samen doormaken’, aldus burgemeester Egbert Lichtenberg.

Belangrijke functie

De gemeentesecretaris is een belangrijke persoon binnen een gemeente. Hij helpt het college van burgemeester en wethouders met advies en ondersteunt hen bij hun werk.

Daarnaast geeft hij leiding aan de ambtenaren die in dienst zijn van de gemeente. Ook vormt de gemeentesecretaris de verbinding tussen het college en de ambtenaren.