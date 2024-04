Opnieuw staat de A27 bovenaan in file top 10: filezwaarte daalt licht

REGIO • De A27 staat ook in het eerste kwartaal van 2024 weer bovenaan in de file top tien. Dat maakte de ANWB dinsdag bekend. Desondanks is het aantal files in Noord-Brabant in deze periode fors afgenomen.

De filezwaarte (lengte x duur file) op de Nederlandse wegen is in het eerste kwartaal met vier procent gedaald in vergelijking met deze periode in 2023. Dat concludeert de ANWB op basis van haar meest recente filecijfers, gemeten op alle A- en N-wegen in Nederland.

Opmerkelijke daling

De daling van vier procent is opmerkelijk te noemen, gezien de flinke groei van het wagenpark afgelopen jaar en de toename van het aantal gereden kilometers op de wegen.

Avondspits blijft druk

Uit de cijfers blijkt dat in het eerste kwartaal van dit jaar het aantal files tijdens de ochtendspits met zes procent is gedaald. Op de drukste werkdagen, dinsdag en donderdag, daalde het aantal files tijdens de ochtendspits zelfs met tien procent. De verkeersdrukte tijdens de avondspits bleef echter onverminderd hoog.

Daling van 18 procent

In de drukste provincies bleef de filezwaarte in het eerste kwartaal vrijwel op hetzelfde niveau als vorig jaar. Een uitzondering hierop is Noord-Brabant, waar het aantal files met 18 procent fors is afgenomen. Automobilisten die dagelijks deelnemen aan het woon-werkverkeer zullen deze daling niet zo ervaren.

Ook A2 in file top 10

De A27 in de richting Utrecht - Breda staat, zoals de laatste jaren steeds het geval is, op de eerste plek in de file top 10. Afrit Noordeloos/Meerkerk blijkt in het eerste kwartaal van 2024 het grootste knelpunt te zijn. De A2 in de richting Den Bosch - Utrecht staat op de achtste plaats, waarbij afrit Kerkdriel het grootste knelpunt vormt.