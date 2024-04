Leerlingen skeeleren 40 kilometer voor KiKa: bijna 10.000 euro opgehaald

43 minuten geleden

Nieuws 102 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

GORINCHEM • Tess en Karlijn, uit Sleeuwijk en Hardinxveld-Giessendam, skeelerden donderdag 40 kilometer naar het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. De leerlingen van het vmbo Uilenhof in Gorinchem haalden daarmee, samen met hun klasgenoten, bijna 10.000 euro op voor KiKa.

Om 09.00 uur ‘s ochtends werd in het bijzijn van alle brugklassers het startschot gegeven voor Tess en Karlijn, die op skeelers van de Uilenhof naar het Prinses Máxima Centrum in Utrecht vertrokken.

Geïnspireerd door een klasgenoot die ongeneeslijk ziek is en wekelijks in Utrecht behandelingen ondergaat, bedachten de twee vriendinnen deze uitdaging om geld in te zamelen voor KiKa en het Prinses Máxima Centrum.

Tijdens de paasviering in de Johanneskerk konden alle leerlingen van de Uilenhof via een live-verbinding de twee meiden tijdens hun 40 kilometer lange skeelertocht volgen en genieten van de kunsten van de Zandtovenaar, die het paasverhaal uitbeeldde.

Sponsorloop

Daarna was het tijd voor een sponsorloop, waarmee de leerlingen van de Uilenhof hun steentje konden bijdragen aan de actie van Tess en Karlijn. Ook was er de mogelijkheid geld op te halen voor het goede doel van een leerling uit de derde klas, die komende zomer met begeleiding van World Servants klaslokalen gaat bouwen in Bolivia. Voor World Servants is ongeveer 1000 euro opgehaald.

Omstreeks 15.00 uur ‘s middags werden Tess en Karlijn onder luid gejuich ontvangen bij de hoofdingang van het Prinses Máxima Centrum. Onder meer Jeroen van Veen, die zijn zoontje Kasper verloor aan kanker en daarna besloot geld in te zamelen voor het Prinses Máxima Centrum door een jaar lang dagelijks te hardlopen, was hierbij aanwezig.

Bijna 10.000 euro opgehaald

De actie van de twee brugklassers is meer dan geslaagd. Samen met alle andere leerlingen van de Uilenhof hebben ze tot nu toe meer dan 9872 euro opgehaald voor het Prinses Máxima Centrum en KiKa. En dat wordt meer, want er komen nog steeds donaties binnen. Wie de actie wil steunen kan dat doen via www.actievoorkika.nl/skeeleren-voor-pmc-kika.