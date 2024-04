Dorpsraad Werkendam dringt aan op permanente en veilige oplossing van verkeerssituatie aan Lange Wiep

di 2 apr 2024, 17:24

WERKENDAM • De Dorpsraad Werkendam vestigt in een brief aan de inwoners van het dorp opnieuw de aandacht op hun zorgen over de verkeerssituatie aan de Lange Wiep.

In december vorig jaar uitte de dorpsraad al zijn zorgen over de veiligheid van de weg, met name voor de kinderen en fietsers die naar de nieuwe woonwijk ‘Achter de Schans’ moeten.

‘Bij de ontwikkeling van deze wijk is er helaas geen rekening gehouden met de noodzaak van een goed fietspad richting de wijk. Dit zorgt ervoor dat fietsers en voetgangers over de Lange Wiep richting de Nieuwe Polder moeten gaan, wat niet erg veilig is. Als dorpsraad hebben wij dit punt herhaaldelijk aangekaart bij de gemeente’, zo schrijft Dorpsraad Werkendam in de brief.

Tijdelijke maatregelen

Als tijdelijke maatregel heeft de gemeente Altena een onverhard fietspad in de berm aangelegd, evenals een zebrapad ter hoogte van IJsclub Olympia.

‘Direct na de bekende bocht die niet heel overzichtelijk is’, voegt de dorpsraad toe. ‘Hoewel deze stappen als kortetermijnoplossingen zijn genomen, blijven wij van mening dat deze huidige situatie verre van veilig is voor onze dorpsbewoners.’

Het plaatsen van een zebrapad direct na een ‘onoverzichtelijke bocht’ en fietsen en voetgangers op een drukke weg is in de ogen van de dorpsraad niet veilig.

Permanente oplossing gewenst

‘Als Dorpsraad Werkendam dringen wij er bij de gemeente op aan om haar verantwoordelijkheid te nemen en spoedig te voorzien in een permanente, veilige oplossing voor deze kwestie’, zo schrijft men.

‘Gelukkig heeft de gemeente aangegeven op 9 april de kwestie te behandelen in de gemeenteraad. We hopen dat hierna alles snel is opgelost. Als dorpsraad blijven we ons inzetten om ervoor te zorgen dat de oplossing hiervoor snel wordt gevonden voor de inwoners van Werkendam.’