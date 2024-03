Zestiende editie van avond4daagse in Giessen en Rijswijk vindt in mei plaats

zo 31 mrt 2024, 08:53

GIESSEN/RIJSWIJK • De zestiende editie van de avond4daagse in Giessen en Rijswijk staat gepland van dinsdag 14 mei tot en met vrijdag 17 mei.

De deelnemers kunnen weer kiezen uit de ‘vaste’ afstanden; 3, 5 of 10 kilometer. Start en finish locatie is net als vorig jaar vanuit De Hartenjager aan de Parallelweg 35 in Giessen.

Inschrijven

Inschrijven is aldaar mogelijk op maandag 13 mei van 18.30 tot 19.30 uur en op dinsdag 14 mei, voor de start van de avondvierdaagse. Kosten van deelname zijn bij de voorinschrijving op zaterdag 6,50 euro voor volwassenen en 4,50 euro voor kinderen tot en met 16 jaar.

Op dinsdag 14 mei bedragen de kosten voor inschrijving 7,50 euro voor volwassenen en 5,00 euro voor kinderen tot en met 16 jaar.

Starttijden

Tijdens de avondvierdaagse start de 10 kilometer om 18.00 uur, en de 3 en 5 kilometer vanaf 18.30 uur. Voor de basisscholen gelden andere starttijden.

Defilé

Vrijdagavond 17 mei zullen de deelnemers feestelijk worden binnengehaald in een defilé op het Parelplein in Giessen/Rijswijk. De starttijden voor het defilé worden later bekendgemaakt. Rondom De Hartenjager is voldoende parkeergelegenheid.