Lente Event komt weer naar Werkendam: braderie, pony en muzikale optredens

za 30 mrt 2024, 13:29

WERKENDAM • Op de Hoogstraat in Werkendam zal zaterdag 6 april een nieuwe editie van het Lente Event plaatsvinden. Het belooft een gezellige dag te worden voor het hele gezin.

“Het is een BIZ-evenement dat voor het hele gezin geschikt is”, aldus Arie Potters van het organiserende Maatwerk-Event.

“Voor de dames zijn er diverse braderiekramen, voor de heren komen Maasdijk Automotive en Arjan Quartel Auto’s naar het centrum, en de kinderen kunnen ‘s ochtends een ritje maken op een pony. Kortom, voor iedereen is er wat te beleven.”

Muzikale optredens en demonstraties

Aan het begin van de Hoogstraat (aan de zijde van het Plein) vinden om 13.30 en 15.00 uur optredens plaats van het Gospelkoor Sound of Joy. Muziekschool Werkendam verzorgt diverse optredens van 12.25 tot 16.30 uur halverwege de Hoogstraat (ter hoogte van Paans Makelaars), en Modelbouwclub Replica zal de gehele dag demonstraties geven op het Merweplein.

“De lokale winkeliers is gevraagd om deze dag zoveel mogelijk naar buiten te komen, want dat is natuurlijk wat iedereen graag wil in de lente,” aldus Potters.

Zakcentje verdienen

Tot slot kunnen alle kinderen deze dag nog een zakcentje verdienen. Zij kunnen hun kleedjes of plastic zeil met tweedehands spulletjes op de Hoogstraat uitstallen. Deelname is gratis en opgave is niet nodig. Een kleedje mag maximaal drie bij twee meter groot zijn.

Het Lente Event op de Hoogstraat in Werkendam duurt tot 16.30 uur.