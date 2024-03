Congres rondom dementie in Altena: ‘Drie gezonde levensjaren erbij’

vr 29 mrt 2024, 10:38

ALTENA • De gemeente Altena is één van de zestien gemeenten in West-Brabant die zich samen met de GGD inzetten voor de aanpak van dementie. Donderdag kwamen bestuurders, beleidsmakers en ervaringsdeskundigen in Altena bij elkaar om kennis te delen rond de aanpak bij dementie.

Op het congres waren ook gedeputeerde Gezondheid van de Provincie Noord-Brabant, Saskia Boelema, en bestuursvoorzitter GGD West-Brabant, Marian Witte, aanwezig.

Eén op de vijf mensen krijgt dementie

Dementie ontwikkelt zich op dit moment tot de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Een ziekte met veel impact. De urgentie is groot om er samen iets tegen te doen.

De GGD en de zestien deelnemende gemeenten gaan daarom nog meer samenwerken om dementie te bestrijden en te voorkomen. En om de kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naasten te verbeteren.

Het congres met breed programma

Burgemeester Egbert Lichtenberg opende als gastheer van de gemeente Altena het congres. Aansluitend vertelde journalist Gijs Wanders over zijn boek ‘gezichten van dementie’, met daarin portretten van mensen met dementie en hun naasten.

Verder waren er activiteiten gericht op ‘het beleven en doorleven’ van dementie en het maken van nieuwe samenwerkingsvormen. Het congres sloot af met concrete afspraken om nu en in de toekomst samen aan de slag te gaan.

‘Drie gezonde levensjaren erbij’

“Heel waardevol om hier vandaag aanwezig te zijn”, zei Saskia Boelema , gedeputeerde Gezondheid van de provincie Noord-Brabant.

“Een indrukkend verhaal van Gijs Wanders, met aansluitend activiteiten en goede gesprekken met elkaar over het thema dementie. We hebben dingen gedaan met hoofd én hart en dat is - juist ook binnen dit thema - heel belangrijk.”

“Het maakt trots dat er, ook vandaag, vanuit de regio gezamenlijk wordt gewerkt aan gezondheid. Dit past perfect bij onze ambitie ‘drie gezonde levensjaren erbij voor iedere Brabander in 2030’. Het bevorderen van een gezonde leefomgeving is ontzettend belangrijk.”



• Gedeputeerde Saskia Boelema. - Jurgen Versteeg

Voorkomen als het kan, beschermen als het moet

“Voorkomen als het kan, beschermen als het moet”, deelt Marian Witte, bestuursvoorzitter van de GGD, het motto. “Door een nog sterkere samenwerking tussen gemeenten en GGD kunnen we gerichte programma’s inzetten, delen en opschalen. Hiermee maken we de zorg en ondersteuning voor onze inwoners beter.”

“We hebben een regiobeeld dementie dat is opgebouwd uit vier onderdelen: mensen met dementie, gebruik van zorg-/dagbesteding door mensen met dementie, risicofactoren voor het ontstaan van dementie, mantelzorgers van mensen met dementie. Samen zetten we hier volop op in.”

Blauwe zone in Altena

“We hebben in Altena de ambitie om een ‘blauwe zone’ van gelukkige, gezonde en vitale inwoners te realiseren”, vertelt wethouder Shah Sheikkariem van de gemeente Altena.

“Deze ambitie is uitgewerkt in onze bestuurlijke prioriteit ‘Vitaal leven’. We steken die breed in vanuit gezondheid. Ter preventie van dementie richten we ons op gezonde voeding, bewegen en het tegengaan van eenzaamheid. En zorgen we met dagbesteding en woonaanbod voor een dementievriendelijke gemeente Altena.”

“Dit realiseren we alleen met elkaar, met de gemeenschap. Door dit congres hebben we weer belangrijke stappen gezet om samen dementie stevig aan te pakken.”