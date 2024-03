Touchdown: visarend landt op het nest in de Biesbosch

ma 25 mrt 2024, 12:27

Nieuws 151 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

WERKENDAM • Een visarend is zaterdagmorgen op ‘het nest’ in de Biesbosch geland. Het lijkt te gaan om 7TG, de bekende visarend die al enkele jaren via de webcam van Beleef de Lente wordt gevolgd.

De webcam bij het visarendnest ging op zondag 17 maart voor het vierde jaar aan. Sindsdien was te zien dat de afgelopen dagen een aantal ganzen interesse toonden in het nest, waaronder Canadese ganzen en Nijlganzen. Ook een witte kwikstaart, de onderbuurman, was te zien op de beelden.

Drie minuten op het nest

Na een lange reis vanuit het zuiden streek de visarend zaterdagochtend om 09.38 uur neer op het nest. Net als vorig jaar verscheen hij op 23 maart. Na drie minuten op het nest vertrok hij weer om de omgeving te verkennen.

Zaterdag werd ook een tweede visarend in de Biesbosch gespot, maar daar is verder nog niets over bekend.

Nieuwe liefde

Wellicht is het de nieuwe liefde van visarend 7TG. In 2023 verscheen zijn vaste vrouw namelijk niet bij het nest, waarna de visarend in de zomer een band opbouwde met een nieuw vrouwtje.

Of deze visarenden een nieuw koppel vormen en of ze tot broeden komen, zal de komende tijd moeten uitwijzen.

De visarend volgen?

De visarend(en) is te volgen via de website www.vogelbescherming.nl/beleefdelente. Bekijk hier de beelden van de visarend die arriveert.