Janice Bakker uit Sleeuwijk schrijft nieuw e-book: ‘Heerlijk om zonder beperking te schrijven’

zo 24 mrt 2024, 16:04

Nieuws











SLEEUWIJK • Het vierde e-book van de hand van de Sleeuwijkse Janice Bakker (33) is begin deze maand verschenen.

‘In de wolken’ is haar debuut bij uitgeverij HarperCollins en is sinds dinsdag 5 maart overal digitaal verkrijgbaar. Het boek vormt deel 1 van de driedelige feelgoodserie ‘Bestemming bereikt’, die gaat over drie vriendinnen die bij dezelfde luchtvaartmaatschappij werken.

Ze nemen de lezer mee op een turbulent avontuur vol liefde, vriendschap en prachtige bestemmingen.

Stewardess Sabine

In ‘In de wolken’ draait het om stewardess Sabine. Ze bereidt zich voor op haar eerste intercontinentale vlucht naar Dubai. Als na aankomst haar collega Nina ziek wordt, is Sabine genoodzaakt om alleen op verkenning te gaan.

Onverwacht duikt Tom op, de charmante passagier van haar heenvlucht. Hij biedt aan om Sabine mee te nemen naar de schitterendste plekken van zijn woonplaats. Samen verkennen ze de betoverende stad, waar niet alleen de temperatuur stijgt, maar ook hun gevoelens voor elkaar groeien.

Terug in Nederland worden ze echter geconfronteerd met meer dan alleen de afstand tussen Amsterdam en Dubai. Wordt het een liefdevolle landing, of wacht er meer turbulentie?

Zonder beperking schrijven

“Vorig jaar verschenen er al drie novelles bij uitgeverij De Verhalenfabriek. Dit waren volledige verhalen, maar wat korter van stuk, zo rond de 30.000 woorden. Bij mijn nieuwe uitgeverij mocht ik los en dit boek bevat ruim het dubbele aantal woorden”, vertelt Janice enthousiast.

“Het is heerlijk om zonder die beperking te schrijven. Ik kon daardoor alle zijweggetjes inslaan die er in me naar boven kwamen en het verhaal voorzien van een tweede verhaallijn en wat zwaardere thema’s.”

Uitdagende mix

Toch blijft het een onvervalst feelgoodverhaal dat de lezer met een goed gevoel dichtslaat. “In het boek heb ik geprobeerd om humor te combineren met een voelbare spanningsopbouw in de romantische verhaallijn, die natuurlijk de nodige tegenslagen kent. Die mix maakte het voor mij uitdagend dit verhaal te schrijven. Natuurlijk wil je je lezer een happy end voorschotelen, maar ik wil zo origineel mogelijk naar dat einde toewerken.” En dat alles in de exotische setting van Dubai.

“Ik ben nu twee keer in Dubai geweest en vind het daar prachtig. Wel merkte ik dat veel mensen een flink vooroordeel over de stad hebben. In mijn verhaal wilde ik graag de verschillende kanten die Dubai heeft, laten zien. En afgaande op de reacties tot nu toe, is dat zeker gelukt!”

Nog twee delen

In 2025 volgen er nog twee delen, die beide een ander hoofdpersonage volgen en zich ook op exotische bestemmingen afspelen.

“En in het derde kwartaal van 2024 komt er nog een e-book uit, dat ik samen met vier collega’s van De Verhalenfabriek schrijf. Een superleuk project, waar we met veel plezier aan werken.”

Het verhaal lezen?

‘In de wolken’ is voor 7,99 euro te verkrijgen via de online boekhandel of bol.com en valt ook binnen een abonnement op Kobo Plus.