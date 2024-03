Duitse Altenaren bezoeken ‘ons’ Altena: ‘Het beste wat Holland en Brabant te bieden hebben’

zo 24 mrt 2024, 08:59

WIJK EN AALBURG • Deze week werd nog eens benadrukt hoe sterk de band tussen gemeente Altena en de Duitse zusterstad Altena is.

Leerlingen van een school uit Altena (Sauerland) verbleven drie dagen in de regio. Burgemeester Egbert Lichtenberg ontving de gasten hartelijk bij hun aankomst in het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg.

In 2019, de gemeente Altena was na een gemeentelijke herindeling nog maar net ontstaan, werd de bouw van een boot - een skiff - door leerlingen van het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg afgerond.

Met deze boot werd in juni 2019, driehonderd kilometer varend een verbinding tussen het Duitse Altena en ‘ons’ Altena gelegd.

Nieuwe ontmoeting

Door corona kon er een aantal jaren niet gereisd worden, maar nu was het toch zover. De vijftig scholieren uit het Duitse Altena, derdejaars havo-leerlingen van de Sekundarschule bezochten hun leeftijdsgenoten van havo 3 van het ‘Willem’.

Na een eerder bezoek van de Nederlanders aan het Duitse Altena waren er al vriendschappen, vooral via Facebook, ontstaan. Na een lunch, maandag na aankomst, was er een gezamenlijke techniekles in de lokalen aan de Perzikstraat in Wijk en Aalburg.

Daarna vertrok de bus met enthousiaste Duitse studenten naar hun tijdelijke verblijf deze week in Dordrecht.

Gastgezinnen

Arie van Vuuren, directeur van het Willem van Oranje College: “Natuurlijk hebben wij gezocht naar een ruimte in ons eigen Altena waar een dergelijke groep compleet kon verblijven, maar die is er gewoonweg niet. Voor een volgende uitwisseling gaan wij onderzoeken of het mogelijk is dat de kids bij gastgezinnen kunnen verblijven. Dit uiteraard ook om de kosten te drukken.”

Twintig kernen en een echte stad

Burgemeester Lichtenberg zette voor onze oosterburen de gemeente Altena nog eens helder neer. “Wij hebben twintig kernen en een echte stad”, zo zette hij Woudrichem nog even in de schijnwerper. “Wij beschikken binnen Altena over het beste wat Holland en Brabant te bieden hebben.” En wijzend naar de jonge gasten uit het Duitse Altena. “Wij zijn als gemeente zo trots dat jullie de beide gemeenten zo dicht bij elkaar hebben gebracht.”

Van Altena naar Altena

Wim Kuijpers, in het Land van Heusden en Altena al ruim 40 jaar werkzaam binnen het onderwijs, maakt lopend en fietsend de verbinding tussen Altena en Altena. Hij vertrekt op dinsdag 21 mei hardlopend van het in het Sauerland in de deelstaat Nordrhein Westfalen gelegen Altena, naar Altena in Noord-Brabant.

Strijd tegen ALS

Met een begeleidingsploeg van acht mensen loopt hij dagelijks twintig kilometer om aansluitend zo’n tachtig kilometer fietsend af te leggen.

Met een stop in Ratingen, Kamp Lintfort over de grens in Heumen en dan langs de Maas richting Sleeuwijk, waar hij eerst vanaf zijn entree in de Nederlandse gemeente Altena, net over de brug van Heusden, op vrijdag 24 mei door leerlingen van zijn school voor het laatste deel van de 280 kilometer naar zijn school De Schans in Sleeuwijk zal worden begeleid.

Hij koppelt zijn inspanning aan een inzameling voor de ziekte ALS. Via deze website kan er rechtstreeks een bijdrage geleverd worden om zijn doel te bereiken.

Excursies

De Duitse gasten maakten na de openingsdag in Wijk en Aalburg, op dinsdag een tocht met de Splashtour, een tour met een uniek varende amfibiebus door de Rotterdamse haven, één van de grootste havens ter wereld.

Op woensdag stond een bezoek aan Den Bosch gepland, waarna aansluitend de terugreis naar het Sauerland werd aanvaard.

