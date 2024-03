Waar ging het mis met het dossier arbeidsmigranten in Andel? Dit zeggen onderzoekers

32 minuten geleden

Nieuws 113 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ANDEL • Er is veel misgegaan in de communicatie over het plan voor de huisvesting van 274 arbeidsmigranten aan de Middenweg in Andel. Dat wordt geconcludeerd in een onderzoek dat de gemeente Altena heeft laten uitvoeren naar de impact van het plan voor het dorp Andel.

Gerben van Giessen, de eigenaar van Butterfly Orchids dat is gevestigd aan de Middenweg in Andel, ziet zich genoodzaakt zijn bedrijf uit te breiden en deed daarom een aantal jaar geleden een vergunningsaanvraag.

Uiteindelijk werd deze vergunning door de gemeente Altena verleend en mag Van Giessen naast de uitbreiding van zijn kassencomplex ook 274 arbeidsmigranten op eigen terrein huisvesten.

Inwoners van Andel zijn het hier niet mee eens en dus buigt een rechter zich over de verleende vergunning. De uitspraak wordt over een aantal weken verwacht.

Standpunten werden alleen maar harder

Het plan heeft de afgelopen jaren veel losgemaakt in Andel en bij de lokale politiek. Een onderzoek naar de impact van het plan voor Andel toont nu aan waar het de afgelopen jaren waarschijnlijk is misgegaan. Daarnaast worden in het onderzoek een aantal aanbevelingen gedaan waar de gemeente, ondernemer en inwoners mee aan de slag kunnen.

Het grootste probleem, zo is te lezen in het onderzoek, was dat het leek alsof het plan al helemaal vaststond en er geen ruimte was voor verandering, maar tegelijkertijd waren niet alle details uitgewerkt, wat voor verwarring en frustratie zorgde. Dit heeft de zorgen die in Andel leven versterkt.

Tegelijkertijd werden reacties van de gemeente en ondernemer tijdens bijeenkomsten niet goed ontvangen, waardoor de standpunten van beide partijen alleen maar harder werden.

Verwachtingen lopen sterk uiteen

Het onderzoeksbureau, dat onder meer met inwoners van Andel, de ondernemer en gemeente Altena gesproken heeft, merkt op dat de verwachte effecten van de huisvesting sterk uiteenlopen.

Met name de omvang van de groep, de vrees voor overlast en de taalbarrière leiden tot grote zorgen onder inwoners van Andel. Niet alle inwoners van Andel zijn ‘in absolute zin’ tegen de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Middenweg. Zij verwachten dat met maatregelen goede inpassing mogelijk zal zijn. Benadrukt wordt dat de arbeidsmigranten komen om te werken, hard werken, en niet hoofdzakelijk komen voor vertier of het veroorzaken van overlast.

Er zijn echter ook Andelnaren die het plan resoluut afwijzen.

Gesprekken met ‘ervaringsdeskundigen’

Het onderzoeksbureau heeft ook gesprekken gevoerd met andere gemeenten, initiatiefnemers, omwonenden en bewoners- en ondernemersorganisaties, waar ook weerstand was tegen huisvestingsprojecten.

‘Op basis van de gesprekken elders in het land blijkt dat de effecten van grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten beperkt zijn en niet nadelig hoeven te zijn voor een kern’, schrijven de onderzoekers.

‘Daarvoor dienen wel de nodige maatregelen te worden getroffen: een hoogwaardige huisvesting en een goed protocol dat daadwerkelijk in de praktijk invulling krijgt. Met name de zekerheid over direct en adequaat handelen is essentieel.’

Uit het rapport valt op te maken dat zowel de ondernemer als de gemeente nadrukkelijk de wens hebben om ervoor te zorgen dat Andel geen hinder van de huisvesting van arbeidsmigranten zal ondervinden. ‘Daarvoor wil zowel de initiatiefnemer als de gemeente zich inzetten.’

Aan de slag met de aanbevelingen

Naar aanleiding van de gesprekken met de inwoners van Andel, de ondernemer en de gemeente Altena, doen de onderzoekers een reeks aanbevelingen, waarmee het college van burgemeester en wethouders actief aan de slag wil.

Het college is van plan iemand aan te stellen die de regie kan voeren, omdat de aanbevelingen vragen om communicatie en begrip van alle partijen. ‘Dit vraagt om het gezamenlijk zoeken naar iemand die het vertrouwen heeft van alle partijen’, aldus het college.

Voor de aanbevelingen waarmee de ondernemer aan de slag moet, zal de gemeente een prestatieovereenkomst met hem afsluiten.

Het rapport lezen?

Het volledige onderzoeksrapport is hier te lezen.