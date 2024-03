• Pontje Steur, het fiets- en voetveer over het Steurgat tussen de Oostwaard en de Noordwaard.

Overtocht met Pontje Steur wordt deze zomer iets duurder, met of zonder fiets

WERKENDAM • Een overtocht met Pontje Steur, het fiets- en voetveer over het Steurgat tussen de Oostwaard en de Noordwaard, zal vanaf deze zomer iets duurder worden.

Het veergeld bedraagt sinds 2021 1,00 euro per overtocht. Met ingang van het vaarseizoen 2024 wordt dit verhoogd naar 1,50 euro per overtocht, met of zonder fiets.

In de vaart vanaf april

Pontje Steur begint in april met varen: op 27, 28, 29 en 30 april. In mei vaart het pontje alleen in de weekenden en op feestdagen. De extra vaardagen zijn: 18, 19, 29, 30 en 31 mei.

Van juni tot en met 1 oktober vaart Pontje Steur dagelijks. Alle vaardagen zijn van 10.00 tot 18.00 uur.