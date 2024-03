Benefietavond en veiling voor Hospice Altena: topstuk zijn kaarten voor Taylor Swift

ALMKERK • Rotary Altena organiseert op zaterdag 13 april een benefietavond bij Golfclub Almkreek in Almkerk. De opbrengst komt geheel ten goede aan de inrichting en aankleding van het nieuw te bouwen hospice in Sleeuwijk.

‘Samen het leven liefhebben en loslaten’ is het motto van Hospice Altena. Om een hospice in de gemeente Altena te realiseren probeert de stichting Hospice Altena in totaal 1,8 miljoen euro bij elkaar te krijgen. Met dat bedrag kan een hospice in Sleeuwijk worden gerealiseerd. Rotary Altena wil met de benefietavond geld ophalen voor Hospice Altena.

Diner, veiling en afterparty

De benefietavond bestaat uit een diner, een veiling en een afterparty. Op de veiling zullen zeer uiteenlopende items worden geveild, waarvan een aantal door televisiepresentatrice en verslaggeefster Hélène Hendriks.

De items zijn nu al te bekijken op de Instagram-pagina met de gebruikersnaam: rotaryveilingaltena.

Business seat kaarten voor Taylor Swift

Een topstuk van deze veiling is een tweetal business seat kaarten voor een optreden van Taylor Swift. Bieden is nu al mogelijk en het is ook mogelijk om telefonisch te bieden tijdens de veiling. Opgeven hiervoor is mogelijk via het e-mailadres veiling.Rotary.altena@gmail.com..

Avond bijwonen?

De avond bijwonen zelf bijwonen kan ook. Tickets bestellen en meer informatie opvragen is mogelijk via het e-mailadres dick@ippel-special-products.com.