Bij de opening van het Kabouterpad in het Almbos in Giessen is het eerste boekje uitgereikt.

Gids voor alle inwoners van Altena: vijf nieuwe routes en de ‘big five’

47 minuten geleden

ALTENA • De gemeente Altena bestaat 5 jaar. Om dit te vieren krijgt iedere inwoner donderdag 21 maart namens de gemeente een gids met vijf nieuwe wandel- en fietsroutes in de brievenbus, huis-aan-huis geleverd.

“We zijn nu 5 jaar onderweg met de ‘nieuwe’ gemeente Altena en de tijd is voorbij gevlogen”, aldus burgemeester Egbert Lichtenberg. “We zijn veel nieuwe samenwerkingen aangegaan de afgelopen 5 jaar en zo ook voor dit boekje. VVV Biesboschlinie heeft er een prachtig boekje van gemaakt. Ik wens iedereen veel plezier met deze routes.”

Van kabouterroute tot wielrentoertocht

De gids en de routes zijn ontwikkeld door VVV Biesboschlinie, het toeristisch bureau dat de gehele gemeente Altena promoot. De routes hebben verschillende thema’s, zo is er een speciale kabouterroute voor kinderen bedacht in het Almbos. Ook is er aandacht voor het oorlogsverleden en worden streekproducten uitgelicht in de route ‘smakelijke streek’.

Tevens is er aan de wielrenners gedacht met een speciale route langs alle kernen van de gemeente Altena met een mooie lus door de Biesbosch.

Big five

Als bonus kun je ook kennis maken met de ‘big five’ van Altena. Vijf opvallende dieren die je onderweg zomaar kunt tegenkomen. Een kleurplaat voor de kinderen en wandelingen die geschikt zijn voor de rolstoel, maken het boekje compleet. Het boekje kwam tot stand in samenwerking met lokale organisaties.

“Er zijn zoveel bijzondere plekjes in Altena om te ontdekken, dus ik nodig alle inwoners uit om wandelschoenen aan te trekken of op de fiets te stappen en speel gerust toerist in eigen streek”, zegt wethouder Claudia Schipper.

Woensdagochtend is het eerste boekje uitgereikt bij de opening van het Kabouterpad in het Almbos in Giessen.

Nee/Nee-sticker?

Het boekje met de routes zijn op te halen bij het gemeentehuis in Almkerk, bij de VVV in Woudrichem (Kerkstraat 7) en veel toeristische punten in de streek. De routes zijn ook te vinden via de website van VVV Biesboschlinie: Biesboschlinie.com/lustrum.