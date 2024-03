Weidevogelseizoen is begonnen: dringend verzoek om honden aan de lijn te houden

34 minuten geleden

ALTENA • De polders van Altena zijn een belangrijke plek voor weidevogels. Nu het broedseizoen is begonnen, doet Weidevogelbescherming Altenatuur een dringende oproep: ‘Houd honden aan de lijn’.

Op dit moment kun je in de polders van Altena de wulp, kievit en scholekster tegenkomen, en ook de grutto is al gespot. In Altena werd vorige week het eerste kievitsei van 2024 gevonden. Dat betekent dat het broedseizoen, dat loopt van maart tot juli, van start is gegaan.

De vogels hebben een lange reis achter de rug en hebben op dit moment vooral behoefte aan eten en rust om zich op te vetten en voor te bereiden op het komende broedseizoen.

Gevoelig voor verstoring

Weidevogels zijn erg gevoelig voor verstoring; ze schrikken bijvoorbeeld op van honden en komen niet tot broeden als er (loslopende) honden in de buurt zijn, ook al hebben de honden alleen maar goede bedoelingen.

Dringend verzoek

Daarom verzoekt Weidevogelbescherming Altenatuur hondenbezitters vriendelijk doch dringend om honden aangelijnd te houden in de buurt van weilanden en akkerbouwpercelen waar weidevogels broeden. ‘Voorkom dat uw hond zijn jachtinstinct volgt om onbesuisd en nieuwsgierig een weiland af te snuffelen, met alle nadelige gevolgen van dien.’