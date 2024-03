Vrije Volkspartij Altena dringt aan op meer aandacht voor huisvesting van huisartsen

di 19 mrt 2024, 15:54

WOUDRICHEM • Huisartsenpraktijk Woudrichem, Service Apotheek Altena en Fysiotherapie Woudrichem hebben begin deze maand bij gemeenteraad aandacht gevraagd voor een groeiend tekort aan ruimte. De reactie hierop van wethouder Shah Sheikkariem heeft tot verbazing geleid bij de Vrije Volkspartij Altena (VVA).

Volgens de VVA heeft wethouder Sheikkariem aan de huisartsen aangegeven dat hij voor de komende tien jaar geen ruimte ziet in en om Woudrichem voor nieuwbouw of renovatie van bestaande bouw, zo licht Henno Timmermans, fractievoorzitter van de VVA, toe in een brief aan het college.

Aandacht voor bereikbaarheid zorg

Timmermans benadrukt in zijn brief het belang van toegankelijke eerstelijnszorg (waaronder huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten en apothekers) in de gemeente Altena. Hij pleit voor meer aandacht van de gemeente voor de bereikbaarheid van deze zorg bij het opstellen van bestemmingsplannen en de inrichting van wijken en dorpen.

De fractievoorzitter wil van het college weten of zij op de hoogte zijn van het feit dat de Huisartsenpraktijk Woudrichem, maar ook andere praktijken binnen de gemeente, op zoek zijn naar meer ruimte. Tevens vraagt hij naar de mening van het college over het voorstel om een centraal gezondheidscentrum in Woudrichem te realiseren.

Inventarisatie

Daarnaast dringt de Vrije Volkspartij Altena erop aan om een inventarisatie te doen naar de problematiek van ruimtegebrek onder eerstelijnszorgaanbieders in Altena.