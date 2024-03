Dierenambulance Altena kan met splinternieuwe ambulance naar noodgevallen

vr 15 mrt 2024, 17:04

ALTENA • Zo trots als een pauw waren Miranda Thur en Erik Koops toen ze woensdag van Stichting DierenLot-voorzitter Peter Helmer de sleutels van een fonkelnieuwe en compleet ingerichte dierenambulance kregen overhandigd.

De verlengde VW Caddy Maxi is de vervanger van het oude Opel Combootje dat in het Land van Heusden en Altena en nu de gemeente Altena vijftien jaar dienst heeft gedaan.

De gemeente Altena behoort wat grondoppervlakte betreft tot de grootste in Brabant. “Wij dragen zorg voor alle gewonde, zieke, gevonden huisdieren en in het wild levende dieren binnen onze gemeente”, legt Miranda Thur uit.

Uit de hand gelopen initiatief

Stichting DierenLot is een, zo kun je wel noemen, uit de hand gelopen initiatief van Peter Helmer en Jan Krol. “In 2004 konden wij een ruimte gebruiken op De Dam in Arkel. Meer dan een bureau en een stoel was het niet. Feitelijk zijn wij gestart om de lokale organisaties van dierenambulances en dierenopvang te ondersteunen. Die mensen zijn fantastisch goed met dieren, maar minder goed met de centjes en de marketing.”

Eigenlijk leer je dit werk vooral door het te doen

“Het is deze twintig jaar een beetje uit de hand gelopen. Wij hebben nu 300.000 donateurs en ondersteunen al driehonderd organisaties met, zoals in dit geval, een auto, waarmee zij met z’n allen weer tienduizenden gezelschaps- en natuurdieren helpen.” De vrijwilligers kunnen ter voorbereiding op hun diensten kosteloos workshops volgen bij DierenLot in Arkel.

Helmer: “Bijvoorbeeld over EHBO bij honden en katten. Of over inheemse diersoorten, zoals de vele gewonde egels waar we deze winter mee te maken hebben. Maar eigenlijk leer je dit werk vooral door het te doen.”

Aangereden dieren

Miranda Thur is al acht jaar betrokken bij de hulpverlening aan dieren en voorzitter van Stichting Dierenambulance Altena. Het beeld bij het openen van de website is kenmerkend voor het voorjaar, waarbij de egel uit zijn winterslaap komt. “De egeltjes gaan nu vanuit de winterslaap wakker worden en over hen komen nu de meldingen binnen.”

“Ook jonge uilen worden op dit moment aangeboden en natuurlijk aangereden watervolgels, zoals waterkippen en meerkoeten. Wat echt jammer is, is dat in de Biesbosch hard wordt gereden waardoor er reeën worden aangereden. Door het hoge water vluchten ze naar hoger gelegen gebieden of zelfs naar dorpskernen.”

24/7 met vrijwilligerswerk

Miranda Thur vervolgt: “Wij werken uiterst transparant. Elk kwartaal rapporteren wij onze resultaten aan de gemeente Altena, omdat wij ook van die kant een subsidie krijgen. Zo rapporteren wij het aantal meldingen en de gereden kilometers.” Penningmeester Erik Koops is 24/7 bezig met het vrijwilligerswerk. “Ik heb achter mijn huis hokken voor de eerste opvang van de dieren. Als ik vaststel dat wij schade aan het dier niet aankunnen, dan rijden wij naar Zundert waar een revalidatiecentrum is gevestigd.”

We zijn altijd met tweeën

De dierenambulance in Altena kan alleen bestaan dankzij de achttien vrijwilligers. Ieder draait zijn diensten van minimaal vier uur. Miranda Thur: “We zijn altijd met tweeën. Een rijdt, de ander heeft op de bijrijdersstoel telefoondienst.”

Landelijke dag

Stichting DierenLot heeft inmiddels 200 dierenambulances op de weg. Straks, op 26 april, komen zij weer tijdens de landelijke dag bij elkaar bij de Brabanthallen in Den Bosch. Naar verwachting zijn daar ruim 1500 betrokkenen aanwezig.

Wout Pluijmert