Broedende visarenden in de Biesbosch ook dit jaar weer live te volgen

vr 15 mrt 2024, 14:13

WERKENDAM • De webcam bij het visarendnest gaat op zondag 17 maart voor het vierde jaar aan. Vanaf dat moment kan er weer 24/7 gekeken worden naar de terugkeer van de visarenden in de Biesbosch.

Staatsbosbeheer heeft in samenwerking met Vogelbescherming Nederland sinds 2021 een webcam bij het nest geplaatst. Via de website www.vogelbescherming.nl/beleefdelente konden de visarenden de afgelopen jaren rekenen op vele honderdduizenden kijkers.

Succesvol in de Biesbosch

Visarenden broeden sinds 2016 met succes in Nederland, in de Biesbosch. Dat komt omdat de Biesbosch mede door de aanleg van Ruimte voor de Rivier-projecten voor de visarend aantrekkelijker is geworden. Rust, voedsel en ruimte gaven voor deze soort de doorslag.

In 2023 kwamen er twee broedparen succesvol tot broeden en sinds 2016 zijn er nu 43 jonge visarenden in de Biesbosch uitgevlogen. De Biesbosch vormt voor de visarend populatie daarmee echt hét brongebied in Nederland. Ook op de Veluwe is er vorig jaar door één broedpaar succesvol gebroed.

De visarenden worden elk moment terugverwacht na hun overwintering in Zuid-Europa en Afrika. Het was spannend of het nest van de webcam de winter zou doorstaan, maar het ziet er goed uit. Regelmatig waait een nest van een zee- of visarend tijdens een storm uit de boom. Het nest ligt gelukkig goed in de boom, de camera draait warm en de visarenden komen er bijna aan.

Gaat er dit jaar wel voor de camera gebroed worden?

In 2021 en 2022 konden liefhebbers met elkaar genieten van opgroeiende jonge visarenden voor de webcam. In 2023 liep dat even anders. De bekende Duitse man, de grondlegger van de Nederlandse visarend-populatie, kwam wel terug naar zijn nest. Zijn vaste vrouw echter niet.

Ondanks maandenlang wachten kwam zij niet terug en was er dus geen sprake van een broedgeval. Hierdoor kreeg een grote Canadese gans het voor elkaar om twee eieren in het nest te leggen. Ondanks ruim 250 stootduiken in anderhalf uur door de visarend wilde de gans van geen wijken weten. Uiteindelijk kwam een boommarter de visarend helpen en at beide eieren op. Een bijzonder slot van het seizoen in 2023. De webcam ging vanaf mei voor het grote publiek uit.

Nieuwe liefde?

In de zomer heeft de man echter een nieuwe vrouw gevonden en een band mee opgebouwd. Het is nu maar afwachten of ze beide weer terugkeren naar dit nest in de Biesbosch.

Boswachter Harm Blom: “Dat is het unieke aan deze webcam. Middenin de Biesbosch, in een afgesloten kreek, live mee kunnen kijken in het leven van de visarend. Het is prachtige natuurentertainment en we leren er echt veel van. Bijvoorbeeld hoe ze reageren op verstoringen door mensen en hoe lang ze daarvan last hebben. Maar ook hebben we kunnen zien dat jonge visarenden tot in september terug blijven komen naar het nest. Tot die tijd moet er dus echt sprake zijn van broedrust.”



• De boom met daarin het nest van de visarend. - Staatsbosbeheer

Ruimte voor de rivier

Door het hoogwater in 1993 en 1995 werden er maatregelen genomen om Nederland beter te beschermen tegen hoogwaterrisico’s. In de Biesbosch werden onder andere de Noordwaard, de Jantjesplaat en Zuiderklip in kader van Ruimte voor de Rivier teruggegeven aan het water.

Groot aaneengesloten polderland veranderde hierdoor in waterland en overtollig rivierwater kreeg meer ruimte op weg naar zee. De maatregelen zorgden ervoor dat de buitendijkse Biesboschnatuur werd vergroot en ook kreeg het voedselaanbod een enorme kwaliteitsimpuls. Er was weer sprake van grootschalige, waterrijke, visrijke en stille wateren. Ideaal gebied voor de visarend.

De avonturen van de visarend volgen?

Via de livestream is er direct zicht op het nest en elke week worden en blogs en clips geplaatst op www.vogelbescherming.nl/beleefdelente. Op de site van de Vogelbescherming zijn nog meer vogels te volgen. Het webcamproject is mede mogelijk gemaakt via Buitenfonds door Ecoresult B.V.