• Het eerste kievitsei van Altena in 2024 is gevonden.

Eerste kievitsei van Altena gevonden: uitgerekend in weiland aan Oude Weide Steeg

12 minuten geleden

BABYLONIËNBROEK • In een weiland aan de Oude Weide Steeg vond vrijwilliger Paul Raams van de loopgroep Genderen donderdagmiddag het allereerste kievitsei van Altena.

Raams, die samen met Wim Smits op weg was om de pompen van het naastgelegen plasdrasweiland te controleren, stuitte per toeval op het nest waar nog maar één ei in lag. Kieviten beginnen pas met broeden nadat ze vier eieren hebben gelegd; dat duurt gemiddeld zo’n 26 dagen.

De vondst van het eerste kievitsei van Altena is niet vroeg en niet laat. In 2023 werd het eerste nestje op 21 maart gevonden, een jaar daarvoor was dat op 15 maart. Hiermee is het weidevogelseizoen daadwerkelijk begonnen.

Waarschuwingsborden voor automobilisten

Vorige week werden er bij de weilanden aan weerszijden van de Oude Weide Steeg tussen Babyloniënbroek en Eethen waarschuwingsborden voor automobilisten geplaatst. In deze weilanden broeden kwetsbare weidevogels zoals de grutto, wulp en tureluur.

Nog niet vliegvlugge kuikens steken in de periode tot juni vaak nietsvermoedend de weg over op zoek naar voedsel, wat vaak fataal voor hen is door het voorbijrazende verkeer.

Gedurende het broedseizoen werken agrariërs intensief samen met de ANV (Agrarische Natuur Vereniging), het Brabants Landschap en vrijwilligers van Altenatuur om de weidevogels te beschermen. Alle moeite en tijd waarin deze partijen met elkaar samenwerken is in die gevallen voor niets.

Bovendien gaat er een generatie weidevogels verloren die zich een jaar later niet opnieuw kan voortplanten.



• Paul Raams, wethouder Anneloes van Hunnik en Marga Oerlemans (Weidevogelgroep Altenatuur) onthullen het waarschuwingsbord.