Woerkums Literair Café besteedt aandacht aan schrijvende migranten

24 minuten geleden

Nieuws 27 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

WOUDRICHEM • Het Woerkums Literair Café besteedt woensdag 27 maart uitgebreid aandacht aan schrijvende migranten.

Schrijver, dichter en performer Sholeh Rezazadeh (1989) vertrok vanwege de liefde in 2015 uit Iran. Ze diende zich aan als een groot literair talent met haar debuut ‘De Hemel is altijd paars’, waarin ze onder meer schrijft over haar aan opium verslaafde vader.

Ze won de Debutantenprijs van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 2022. Wethouder Wendy van Ooijen-van Breugel gaat met haar in gesprek.

Vamba Sherif

Hoe ik talent voor het Nederlandse leven kreeg. En een verrijking werd. Dat mag ook van toepassing zijn op Vamba Sherif (1973). Hij groeide op in Liberia, Koeweit en Syrië en vluchtte in 1993 tijdens de Golfoorlog naar Nederland. Vamba studeerde rechten aan de Universiteit van Tilburg en begon te schrijven over zijn jeugdervaringen.

In 2015 verscheen zijn historische roman ‘De Zwarte Napoleon’, een Afrikaanse keizer die het opnam tegen de Engelse en Franse kolonisten. Voorzitter Piet Hartman neemt afscheid na 30 jaar en interviewt hem.

Entree

Het Woerkums Literair Café vindt plaats in het Arsenaal en begint om 20.00 uur. Entree kost 15 euro voor niet-donateurs. Meer info via www.woerkumsliteraircafe.nl.