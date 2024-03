• Een zonnepark in Nederland. Het zonnepark in Andel komt er anders uit te zien.

Zonnepark in Andel lijkt stapje dichterbij: gemeenteraad beslist over twee weken

54 minuten geleden

ALTENA • Een meerderheid van de gemeenteraad lijkt in te zullen stemmen met het afgeven van een zogenoemde ‘verklaring van geen bedenkingen’ (Vvgb) om de aanleg van een kleinschalig zonnepark aan de Middenweg in Andel mogelijk te maken.

Middenweg Energie B.V. wil met dit zonnepark orchideeënkwekerij Butterfly Orchids van duurzame stroom voorzien. Beide bedrijven zijn van ondernemer Gerben van Giessen.

De vergunningsaanvraag hiervoor dateert van 2022, maar er is nog altijd geen beslissing genomen. Dit kost de gemeente Altena sinds 14 februari 2024 honderd euro per dag, na een rechterlijke uitspraak.

Voorstel besproken in gemeenteraad

De gemeenteraad besprak dinsdagavond het voorstel van het college om een Vvbg af te geven voor de aanvraag. De meeste partijen waren het erover eens dat deze verklaring afgegeven moest worden.

“Instemmen heeft niet onze voorkeur, maar het is de vraag of we juridische grond hebben om ‘nee’ te zeggen”, zei René Hoegee van AltenaLokaal. Arno Bouman (CDA) en Christian Alderliesten (Progressief Altena) waren ook van mening in te moeten stemmen met het voorstel.

Lokaal eigenaarschap

Enig ongemak bij deze partijen en de SGP zat hem onder andere in het feit dat er nog duidelijke afspraken gemaakt moeten worden over een vorm van ‘lokaal eigenaarschap’. In een overeenkomst moet worden vastgelegd hoe de omgeving ook voordeel kan halen uit het zonnepark.

Blij met verduurzaming

De ChristenUnie keek enigszins positief naar de plannen voor het zonnepark: “We moeten blij zijn dat de ondernemer iets doet aan de verduurzaming van zijn bedrijf”, aldus Anne Duizer. Al hield de partij ook wat ongemak, gezien er weinig tot geen ruimte op het net is voor andere bedrijven of particulieren. “Maar de aansluiting aan de Middenweg ligt er al en die kunnen we niet afpakken.”

Tegen het zonnepark

Henno Timmermans (Vrije Volkspartij Altena) gaf aan tegen het zonnepark te zijn. Hij vroeg zich af wat de gevolgen zijn voor bijvoorbeeld de uitbreiding van het industrieterrein in Giessen. Pim Bouman (VVD) overweegt met zijn fractie een amendement tegen het raadsvoorstel in te dienen. Dit lijkt op voorhand echter niet heel kansrijk.

Over twee weken neemt de raad een besluit.