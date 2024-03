Orgel van Hervormde kerk in Wijk en Aalburg weer in volle glorie hersteld na grote onderhoudsbeurt

49 minuten geleden

Nieuws 112 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

WIJK EN AALBURG • Het Blank-orgel in de Hervormde kerk van Wijk (bij Heusden) heeft de afgelopen maanden een grote onderhoudsbeurt gehad.

Daarbij zijn alle pijpen uit het orgel geweest en schoongemaakt. Verschillende onderdelen, waaronder de loden conducten, zijn vervangen en de windbalgen opnieuw beleerd. Tot slot is het instrument weer teruggebracht in de oorspronkelijke Werckmeister-stemming. Tijdens de werkzaamheden was het orgel maar gedeeltelijk bespeelbaar.

Presentatieavond

Op vrijdagavond 22 maart is er een presentatieavond, waarbij het orgel weer in volle glorie te horen zal zijn. De heer Gerrit de Jong van Van Rossum Orgelbouw vertelt iets over de verrichte werkzaamheden en geeft een blik achter de schermen. Adviseur en organist Cees van der Poel uit Hilversum demonstreert de verschillende orgelstemmen en begeleidt de samenzang.

Toegang is gratis

Na afloop is er gelegenheid om na te praten in gebouw Rehoboth (naast de kerk). Iedereen is van harte welkom. Het adres van de kerk is Grote Kerkstraat 26 in Wijk en Aalburg. Aanvang is om 20.00 uur en de toegang is gratis.