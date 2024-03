Surplus zoekt maaltijdbezorger in Woudrichem: één keer per week op pad

ma 11 mrt 2024, 10:58

Nieuws 133 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

WOUDRICHEM • Voor de dorpskern Woudrichem is Surplus op zoek naar een maaltijdbezorger. De koelverse maaltijden worden opgehaald op maandag, woensdag of vrijdag bij De Jager in Giessen en vanuit daar bij de mensen gebracht.

Vooral het contact met de klant is belangrijk. Zij wonen nog wel zelfstandig, al dan niet met wat hulp. Voor sommige klanten is het een hoogtepunt wanneer de vrijwilliger op de stoep staat; even kletsen en contact hebben.

Signaleringsfunctie

De vrijwillige maaltijdchauffeurs hebben een belangrijke signaleringsfunctie. De vrijwilliger zal de coördinator van de maaltijdservice op de hoogte brengen wanneer hij of zij zich zorgen maakt om een klant. Zo signaleren zij en kunnen ze zo nodig tijdig hulp inschakelen.

Vereisten en vergoeding

De maaltijdbezorger dient in het bezit te zijn van een rijbewijs en auto. Hij of zij krijgt een vrijwilligerscontract aangeboden en een VOG wordt aangevraagd. Surplus biedt een kilometervergoeding van 0,30 euro per kilometer.

Flexibel

Er wordt een maaltijdbezorger gezocht die één keer per week ongeveer anderhalf uur beschikbaar is. Komt het een keertje niet goed uit? Er is altijd wel iets te regelen en te ruilen met een collega vrijwilliger.

Wie interesse heeft in deze vrijwilligersbaan kan contact opnemen met Anne-Marie van der Vliet, via anne-marie.vandervliet@surplus.nl of 0183-408444.