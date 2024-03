Altena College bestaat een eeuw en daarin is veel veranderd: ‘Meer smaken hadden we niet’

SLEEUWIJK • Het Altena College bestaat dit jaar een eeuw. In honderd jaar gebeurt er enorm veel. Eén van de grootste veranderingen in deze afgelopen jaren was dan ook de mate waarin technologie wordt toegepast in het onderwijs. Zo onderging ook het Altena College een ontwikkeling waarin computers en telefoons een rol gingen spelen op school. Maar hoe functioneerde het Altena zonder al deze hulpmiddelen?

Oud-rector J. Roelfsema uit Apeldoorn vertelt hierover. Hij was rector van het Altena College van 1 april 1989 tot 1 augustus 2002. Hij deelt zijn ervaringen met en zonder technologische hulpmiddelen binnen het onderwijs.

Taken van een rector

Er zijn verschillende verantwoordelijkheden en taken die een rector heeft. Zo heeft een rector de algemene leiding. De heer Roelfsema hield zich dagelijks bezig met de toelating van nieuwe leerlingen en het opstellen van het formatieplan: een overzicht van de formatie die het komende schooljaar door het schoolbestuur wordt bekostigd. Daarnaast zorgt de rector ook voor de contacten naar buiten en de personeelsvoorzieningen, zoals een kerstpakket. Roelfsema kijkt met veel plezier terug op zijn tijd als rector op het Altena College.

‘Meer smaken hadden we niet’

Je wilt iemand bereiken en met een druk op de knop sta je in contact met de ander. Vroeger was dat wel anders. Je kon niet zomaar iemand bereiken. Maar hoe communiceerde Roelfsema dan met de school twintig jaar geleden? Hij gebruikte voornamelijk mondelinge communicatie, maar ook het schrift en de telefoon werden als hulpmiddel gebruikt om te communiceren. Zoals hij zelf zegt: “Meer smaken hadden we niet.”

Wanneer hij bijvoorbeeld de nieuwe brugklassers moest informeren over het nieuwe schooljaar, werden ze voor de zomervakantie uitgenodigd per brief. Daarna werden ze rondgeleid door hun toekomstige mentor. Na de zomervakantie ging de school weer van start en kwamen de eerste cijfers binnen. De cijfers werden bewaard op rapportlijsten. Als je zelf wilde bijhouden hoe je ervoor stond, kon je de cijfers in je agenda opschrijven.

Doordat de cijfers niet online stonden, werden de leerlingen niet zo gecontroleerd op hun schoolwerk door iedereen en vooral niet door hun ouders.

Belcircuit

Nog een verandering ten opzichte van vroeger is een wijziging in het rooster. De roosterwijzigingen werden op een bord bij de ingang genoteerd en door de leerlingen gelezen. Als het de eerste lesuren betrof, werd er gebruik gemaakt van een belcircuit: de leerling die het verste weg woonde, werd als eerst gebeld en moest de daarna volgende leerling bellen.

‘Ramp voor het leerproces’

Er zijn voordelen en nadelen aan de digitale aspecten in het onderwijs. Roelfsema heeft daar zelf ook een duidelijke mening over. Zoals hij zelf zegt: “Het gebruik van mobieltjes in de klas is mijns inziens een ramp voor het leerproces.”

Daarnaast vindt hij het een nadeel dat je vandaag de dag 24 uur aanstaat. Zo beantwoord je op een dinsdagavond snel nog even een mailtje van je leerling.

Ook voordelen

Voordelen zijn voor hem ook zeker aanwezig. Zo vindt hij dat het gebruik van de technologie ook grote voordelen heeft gebracht.

“De computer heeft de communicatie enorm vergemakkelijkt en de opslag van data is een grote winst. Verder hebben digiborden en de mogelijkheid van lesstof via filmpjes een vooruitgang gebracht in het onderwijs”, aldus oud-rector Roelfsema.

Nieuw vak: Informatica

De heer Roelfsema heeft in zijn tijd als rector op het Altena College ook de veranderingen in het digitale schoolsysteem ervaren. Hij zag zelf de verandering in het studiehuiscentrum waar voor het eerst een computerlokaal werd ingericht voor het nieuwe vak informatica.

Informatica is een wetenschap die zich bezighoudt met alle onderdelen van computersystemen en netwerken, van theorie tot toepassing. Het vak was nodig vanwege de ontwikkeling van digitale systemen in de maatschappij. Daarom werd het vak informatica vanaf dat moment gegeven op het Altena College.

Volgende jaren van vernieuwing

Meneer Roelfsema was echter al vertrokken voordat de grote verandering in digitalisering doorzette op het Altena College, zoals de roosterwijzingen en het platform Somtoday dat tot op de dag van vandaag dagelijks gebruikt wordt op school. De volgende rector stond alweer in de rij. Zo heeft het Altena college in die 100 jaar verschillende rectoren gehad en hoopt de school er nog veel meer bij te krijgen. Op naar de volgende jaren van vernieuwing binnen het Altena College.

Door Eva Sterrenburg en Liselotte Pruissen

Samenwerking Altena College en Het Kontakt

Al enkele jaren krijgen leerlingen van het Altena College in Sleeuwijk de kans om hun interviews voor het vak Nederlands te publiceren in Het Kontakt. Uit diverse klassen van het atheneum zijn drie winnende verhalen geselecteerd met als thema ‘100 jaar Altena College’. Deze week wordt het verhaal van Eva Sterrenburg en Liselotte Pruissen gepubliceerd, dat gaat over vernieuwing op het Altena College.