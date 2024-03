Forse toename kinkhoest in Altena: in eerste acht weken van 2024 al twaalf meldingen

za 9 mrt 2024, 13:24

ALTENA • Half februari berichtte het RIVM dat er een flinke uitbraak van kinkhoest is in Nederland. Wekelijks komen er zo’n 250 gevallen bij. Hoe zit dit in Altena?

GGD West-Brabant weet te vertellen dat er in de eerste acht weken van 2024 in Altena al twaalf meldingen van kinkhoest zijn. Een enorm aantal gezien de 21 meldingen over geheel 2023 en de zeventien meldingen in 2019. Tijdens de coronajaren 2020 tot en met 2022 kwam kinkhoest in Altena en in heel Nederland nauwelijks voor. Doordat mensen in die jaren weinig fysiek contact hadden met elkaar werd de ziekte ook minder snel overgedragen.

Kinkhoest is een erg besmettelijke ziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie. De bacterie maakt een gifstof aan, waardoor hoestbuien ontstaan, die maandenlang kunnen aanhouden.

Kinkhoest is vooral gevaarlijk voor baby’s. Zij raken uitgeput door het hoesten en drinken dan niet meer. Het vele hoesten zorgt ook voor een gebrek aan zuurstof. Hierdoor kan een hersenbeschadiging ontstaan. Meer dan de helft van de baby’s met kinkhoest wordt in het ziekenhuis opgenomen.

Vaccinatie zwangeren

Vanwege het extra gevaar voor baby’s krijgen zwangere vrouwen een vaccinatie aangeboden. Deze kan vanaf 22 weken zwangerschap gehaald worden. Met die vaccinatie beschermen zij zichzelf en hun baby tegen kinkhoest.

Michelle Rijneveld van verloskundigenpraktijk Tussen de Rivieren hierover: “Wij voorzien zwangere vrouwen van informatie over de 22 wekenprik en we geven de folder van het RIVM mee. De zwangeren besluiten zelf of ze de inenting wel of niet gaan halen bij de GGD. Ik heb de indruk dat tachtig tot negentig procent dat ook doet. In mijn eigen zwangerschap heb ik de inenting ook gehaald.”

De flinke uitbraak van kinkhoest baart de verloskundigen van Tussen de Rivieren tot op heden niet echt zorgen, ook al werden ze recent met twee gevallen geconfronteerd. Het betrof geen pasgeboren baby’s, maar een zwangere en een ouder kind van een andere zwangere. Er was sprake van milde klachten met lichte verhoging; waarschijnlijk dankzij een vaccinatie.

Lage vaccinatiegraad

Het belang van vaccinatie blijkt wel uit het feit dat het RIVM constateert dat de toename van kinkhoest vooral te zien is in gebieden met een lage vaccinatiegraad. De website VZinfo.nl laat zien dat de vaccinatiegraad in de gemeente Altena tot de laagste van Nederland behoort. Het aantal DKTP-vaccinaties ligt hier onder de 80 procent.

Huisartsen die als eersten zorg verlenen aan mensen met kinkhoest hadden we hierover graag aan het woord gelaten. Ondanks vele pogingen is het echter niet gelukt met enige arts in contact te komen. Is er geen sprake van ‘spoed’ dan blijken praktijken met name op vrijdag tussen 11.00 en 15.00 uur niet bereikbaar of enorme telefonische wachttijden te hebben. De enige keer dat er wel contact tot stand kwam, gaf de arts aan geen tijd te hebben voor een kort interview.

Besmetting via hoesten en niezen

Volgens de website van het RIVM kunnen mensen meerdere keren in hun leven kinkhoest krijgen. Wie nog niet zo lang geleden kinkhoest heeft gehad en wie gevaccineerd is tegen de ziekte, is tijdelijk beschermd. Besmetting met kinkhoest vindt plaats via hoesten en niezen.

“Kinkhoest is het meest besmettelijk aan het begin van de ziekte. Iemand weet dan vaak nog niet dat hij kinkhoest heeft. De besmettelijkheid duurt tot 3 weken na het begin van de hoestbuien. De tijd tussen besmetting en de eerste verschijnselen is meestal 7 tot 10 dagen”, aldus het RIVM.

Uit de buurt van zwangeren blijven

Wie kinkhoest heeft wordt nadrukkelijk geadviseerd uit de buurt van zwangeren, ongevaccineerde baby’s en hun moeder te blijven. Verder helpen algemene hygiënemaatregelen tegen verspreiding van kinkhoest: hoesten en niezen in een papieren zakdoek of in de elleboog en regelmatig handen wassen.

Corine Verweij